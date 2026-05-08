Задержаны подозреваемые в теракте в Днепре: один из них пытался бежать за границу (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции по горячим следам задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении теракта в Днепре 7 мая.

Взрыв прогремел около 7:30 утра в Соборном районе города: мишенью стал припаркованный автомобиль военнослужащего ВСУ, сообщили в СБУ.

Всего несколько часов понадобилось правоохранителям, чтобы установить причастных к подрыву и задержать их. Одного из них перехватили на попытке бегства за границу, где он надеялся укрыться от правосудия, второго задержали в Днепре.

В ходе расследования выяснилось, что фигуранты, которым 21 и 22 года, действовали по заказу российских спецслужб. Они заложили под машину военного взрывное устройство и установили рядом телефонную камеру для видеофиксации теракта. Его привели в действие дистанционно с помощью звонка на мобильный телефон, которым была снаряжена бомба.

Оба подозреваемых — жители Самаровского района Днепропетровской области, которые искали легкие заработки в Telegram. Они согласились взорвать авто военного ВСУ в обмен на деньги из России.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и одежда, которые они использовали при подготовке и совершении теракта. Также найдены остатки взрывчатки.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Сейчас оба фигуранта взяты под стражу. Если суд докажет их вину, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В результате взрыва авто пострадали двое мужчин.

Напомним, в ночь на 7 мая россияне атаковали Днепр беспилотниками. Были повреждены многоквартирные дома, гаражи, транспортные средства. Пострадали два человека.