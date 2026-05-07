В Днепре взорвалась припаркованная машина: двое пострадавших

Инцидент произошел утром 7 мая в Соборном районе города. Впоследствии в соцсетях сообщили, что взрыв не связан с боевыми действиями.

"По предварительной информации, взорвалась припаркованная машина. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, работники взрывотехнической службы, криминалисты", — сообщили в Нацполиции.

Все обстоятельства выясняют правоохранители, которые подтвердили, что были травмированы двое мужчин.

А местные СМИ отметили, что "громко было" около семи утра неподалеку Днепровского института инфраструктуры и транспорта. Вскоре в сети появилась информация о возгорании транспортного средства. На месте уже работают все необходимые службы, в частности специалисты ГСЧС и правоохранители.

Напомним, в ночь на 7 мая россияне атаковали Днепр беспилотниками. Были повреждены многоквартирные дома, гаражи, транспортные средства. Пострадали два человека.

Напомним, 6 мая ВС РФ ударили беспилотниками по центру Сум и попали в детский сад.