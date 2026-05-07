Ночная атака РФ по Днепру: повреждены несколько жилых домов, есть раненые (фото)
В ночь на 7 мая российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего вспыхнул пожар в жилой пятиэтажке.
Повреждения также получили еще несколько домов, которые располагались рядом с пятиэтажкой, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
"Один человек получил ранения из-за атаки россиян на Днепр. Загорелась квартира в 5-этажном доме. Повреждены несколько домов рядом и машины", — написал Ганжа.
Он также обнародовал фото с последствиями российского удара по Днепру.
Впоследствии председатель Днепропетровской ОГА уточнил, что из-за ночной российской атаки пострадали два человека.
"Это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медпомощь на месте", — подчеркнул Ганжа.
Напомним, 6 мая ВС РФ ударили беспилотниками по центру Сум и попали в детский сад.
