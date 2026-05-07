Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ночная атака РФ по Днепру: повреждены несколько жилых домов, есть раненые (фото)

ВС РФ ударили по жилой пятиэтажке в Днепре | Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

В ночь на 7 мая российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего вспыхнул пожар в жилой пятиэтажке.

Повреждения также получили еще несколько домов, которые располагались рядом с пятиэтажкой, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Один человек получил ранения из-за атаки россиян на Днепр. Загорелась квартира в 5-этажном доме. Повреждены несколько домов рядом и машины", — написал Ганжа.

Он также обнародовал фото с последствиями российского удара по Днепру.

РФ атаковала Днепр 7 мая
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА
Последствия удара РФ по Днепру
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА
Поврежденный дом в Днепре
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Впоследствии председатель Днепропетровской ОГА уточнил, что из-за ночной российской атаки пострадали два человека.

"Это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медпомощь на месте", — подчеркнул Ганжа.

РФ ударила по пятиэтажке в Днепре
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА
Поврежденное авто из-за российского удара по Днепру
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Напомним, 6 мая ВС РФ ударили беспилотниками по центру Сум и попали в детский сад.

Фокус также писал о том,что РФ ударила по складу VARUS в Днепре.