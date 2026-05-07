Нічна атака РФ по Дніпру: пошкоджені кілька житлових будинків, є поранені (фото)

У ніч на 7 травня російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого здійнялась пожежа у житловій п'ятиповерхівці.

Пошкоджень також зазнали ще кілька будинків, що розташовувались поруч з п'ятиповерхівкою, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень через атаку росіян на Дніпро. Зайнялася квартира у 5-поверховому будинку. Пошкоджені кілька будинків поруч та автівки", — написав Ганжа.

Він також оприлюднив фото з наслідками російського удару по Дніпру.

РФ атакувала Дніпро 7 травня Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Наслідки удару РФ по Дніпру Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Пошкоджений будинок у Дніпрі Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Згодом голова Дніпропетровської ОВА уточнив, що через нічну російську атаку постраждали двоє осіб.

"Це вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали меддопомогу на місці", — наголосив Ганжа.

РФ вдарила по п'ятиповерхівці у Дніпрі Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Пошкоджене авто через російський удар по Дніпру Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Нагадаємо, 6 травня ЗС РФ вдарили безпілотниками по центру Сум та влучили у дитячий садочок.

