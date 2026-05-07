У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: двоє постраждалих

Інцидент стався вранці 7 травня у Соборному районі міста. Згодом у соцмережах повідомили, що вибух не пов'язаний із бойовими діями.

"За попередньою інформацією, вибухнула припаркована автівка. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, криміналісти", - повідомили у Нацполіції.

Всі обставини з'ясовують правоохоронці, які підтвердили, що були травмовані двоє чоловіків.

А місцеві ЗМІ зазначили, що "гучно було" близько сьомої ранку неподалік Дніпровського інституту інфраструктури і транспорту. Незабаром у мережі з'явилася інформація про займання транспортного засобу. На місці вже працюють всі необхідні служби, зокрема фахівці ДСНС та правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на 7 травня росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Було пошкоджено багатоквартирні будинки, гаражі, транспортні засоби. Постраждали двоє людей.

Нагадаємо, 6 травня ЗС РФ вдарили безпілотниками по центру Сум та влучили у дитячий садочок.