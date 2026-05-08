Біля Північного мосту в Києві забив величезний фонтан (відео)

Стовп води заввишки кілька десятків метрів могли спостерігати сьогодні, 8 травня, очевидці поруч із Північним мостом у Києві.

Відео "фонтану" вже розлетілося місцевими пабліками. "Літній душ, який ми не просили", — підписали відео на каналі "Ей, Київ".

Через деякий час у "Київтеплоенерго" прокоментували те, що трапилося. За інформацією комунальників, близько 13:20 під час гідравлічних випробувань тепломережі сталося пошкодження трубопроводу.

"Через перевірку мереж під тиском у місці пошкодження утворився струмінь води. Наразі тиск у трубопроводах знизили, пошкодження локалізували. Аварійно-відновлювальна бригада готується до ремонту", — ідеться в повідомленні.

Містян просять триматися на відстані щонайменше 10 метрів від місця пошкодження, не заходити за огорожі. Найкраще взагалі оминати ділянки з аварійним пошкодженням, обираючи інші маршрути, оскільки існує ризик просідання ґрунту і пошкодження асфальту.

Відео дня

Нагадаємо, у січні в Києві через прорив тепломережі кілька будинків затопило гарячою водою. Інцидент стався на Подолі. Через сильний напір води частина стелі в під'їзді обвалилася.

Також повідомлялося, що система водопостачання — у зоні ризику через російські обстріли критичної інфраструктури.