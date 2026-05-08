Возле Северного моста в Киеве забил огромный фонтан (видео)

Столб воды высотой несколько десятков метров могли наблюдать сегодня, 8 мая, очевидцы рядом с Северным мостом в Киеве.

Видео "фонтана" уже разлетелось по местным пабликам. "Летний душ, который мы не просили", — подписали видео на канале "Ей, Киев".

Спустя некоторое время в "Киевтеплоэнерго" прокомментировали случившееся. По информации коммунальщиков, около 13:20 в ходе гидравлических испытаний теплосети произошло повреждение трубопровода.

"Из-за проверки сетей под давлением в месте повреждения образовалась струя воды. Пока давление в трубопроводах снизили, повреждения локализовали. Аварийно-восстановительная бригада готовится к ремонту", — говорится в сообщении.

Городан просят дердаться на расстоянии не менее 10 метров от места повреждения, не заходить за ограждения. Лучше всего и вовсе обходить участки с аварийным повреждением, выбирая другие маршруты, поскольку существует риск проседания грунта и повреждения асфальта.

Напомним, в январе в Киеве из-за прорыва теплосети несколько домов затопило горячей водой. Инцидент произошел на Подоле. Из-за сильного напора воды часть потолка в подъезде обвалилась.

Также сообщалось, что система водоснабжения — в зоне риска из-за российских обстрелов критической инфраструктуры.