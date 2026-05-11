В'їзд до Євросоюзу стане платним: скільки і за що доведеться платити українцям

Наприкінці 2026 року для тих, хто їде до країн Європейського Союзу, вступає в дію система ETIAS — Європейська система інформації та авторизації подорожей.

ETIAS — це попередній електронний дозвіл на в'їзд. Вона передбачає обов'язкову електронну авторизацію і платний збір для в'їзду за безвізовим режимом, повідомляє "Телеграф". Впровадження цієї програми покликане посилити безпеку на кордонах Євросоюзу.

Точна дата запуску програми буде оголошена за кілька місяців до старту.

Щойно вона почне діяти, кожному громадянину України, який планує поїздку до ЄС, потрібно буде отримати онлайн-авторизацію.

Скільки коштуватиме в'їзд і які умови?

Оплата за одну людину становитиме близько 20 євро. Її здійснюватимуть банківською картою під час подання заявки онлайн. Без оплати анкета не розглядається.

Гроші не будуть повернуті, навіть якщо у в'їзді відмовлять або з'ясується, що в анкеті припустилися помилки.

Кому не потрібно платити?

Повністю безкоштовним в'їзд до ЄС залишиться для трьох категорій українців:

неповнолітні (особи до 18 років);

пенсіонери (особи старше 70 років);

члени сімей громадян ЄС.

Як довго діятиме ETIAS?

Дія ETIAS розрахована на три роки або до моменту закінчення дії закордонного паспорта (що настає раніше). Він дає право перебувати в країнах ЄС до 90 днів кожні 180 днів.

Дозвіл діятиме в 30 країнах: усі держави Шенгенської зони, а також Румунія, Болгарія та Кіпр.

Як подати заявку?

Заявка подається онлайн через офіційний портал або мобільний додаток ETIAS.

Для подачі необхідні такі документи:

дійсний біометричний паспорт;

рерсональні дані (місце роботи, освіта);

інформація про запланований маршрут.

Зазвичай відповідь приходить за кілька хвилин, але якщо система призначить додаткову перевірку, очікування може затягнутися на термін від 14 до 30 днів.

Щоб уникнути непередбачених ситуацій, краще оформити дозвіл заздалегідь.

