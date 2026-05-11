Въезд в Евросоюз станет платным: сколько и за что придется платить украинцам

В конце 2026 года для тех, кто едет в страны Европейского Союза, вступает в действие система ETIAS — Европейская система информации и авторизации путешествий.

ETIAS — это предварительное электронное разрешение на въезд. Она предусматривает обязательную электронную авторизацию и платный сбор для въезда по безвизовому режиму, сообщает "Телеграф". Внедрение этой программы призвано усилить безопасность на границах Евросоюза.

Точная дата запуска программы будет объявлена ха несколько месяцев для старта.

Как только она начнет действовать, каждому гражданину Украины, который планирует поездку в ЕС, нужно будет получить онлайн-авторизацию.

Сколько будет стоит въезд и какиие условия?

Оплата за одного человека составит около 20 евро. Она будет производиться банковской картой при подаче заявки онлайн. Без оплаты анкета не рассматривается.

Деньги не будут возвращены, даже если во въезде откажут или выяснится, что в анкете допущена ошибка.

Кому не нужно платить?

Полностью бесплатным въезд в ЕС останется для трех категорий украинцев:

несовершеннолетние (лица до 18 лет);

пенсионеры (лица старше 70 лет);

члены семей граждан ЕС.

Как долго будет действовать ETIAS?

Действие ETIAS рассчитано на три года или до момента окончания действия загранпаспорта (наступающего ранее). Он дает право находиться в странах ЕС до 90 дней каждые 180 дней.

Разрешение будет действовать в 30 странах: все государства Шенгенской зоны, а также Румыния, Болгария и Кипр.

Как подать заявку?

Заявка подается онлайн через официальный портал или мобильное приложение ETIAS.

Для подачи необходимы следующие документы:

настоящий биометрический паспорт;

персональные данные (место работы, образование);

информация о запланированном маршруте.

Обычно ответ приходит через несколько минут, но если система назначит дополнительную проверку, ожидание может затянуться на срок от 14 до 30 дней.

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, лучше оформить разрешение заранее.

