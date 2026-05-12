На сайті президента з'явилася петиція проти нового Цивільного кодексу: що з ним не так

Петиція з вимогою не допустити схвалення нового Цивільного кодексу з'явилася 12 травня на сайті президента України і вже набрала вже понад чотири тисячі голосів із необхідних 25 тисяч.

Авторкою петиції виступила Христина Ратушна (Морозова), громадська і політична діячка, правозахисниця, публіцистка, письменниця.

За її словами, Цивільний кодекс (Законопроєкт №15150) повертає українське суспільство до часів "домострою", робить інститут шлюбу менш привабливим і замість юридичного захисту створює низку ризиків для подружжя.

Зокрема, вона звертає увагу на низку норм, які викликають багато запитань. Наприклад, пункт про те, що суд може вживати заходів щодо примирення подружжя, якщо це відповідає "доброзвичайності". У разі, якщо є дитина, то парі дається на примирення ще місяць.

"Ця норма показує, що творці кодексу не ставляться до українців і українок як до дорослих людей, здатних самостійно прийняти рішення про своє особисте життя без зовнішнього втручання. А також не розуміють, як травматично може бути змушувати дитину жити з батьками, які вже не хочуть бути разом", — констатує авторка петиції.

Також Ратушна критикує норму про те, що колишній чоловік має право вимагати від дружини повернути її дівоче прізвище, якщо дружина вчинила "аморальний вчинок" або зрадила його. Вона вказує на те, що чітких меж, що вважати аморальним, не існує.

"Норма несе ризики зловживань, помсти колишнім дружинам і ускладнення життя спільним дітям через різні з матір'ю прізвища", — йдеться в петиції.

Авторка піднімає пункт і про те, що батько дитини може не платити аліменти, якщо мати дитини заробляє більше, ніж він.

Ратушна зазначає, що в законопроєкті понад 45 разів згадується нове поняття "доброзвичайності" з посиланням на "загальновизнані уявлення про належну поведінку, усталені в суспільстві".

"Це визначення суперечить принципу правової визначеності та відкриває простір для довільного правозастосування. Якщо якийсь прокурор або суддя звик багато років сідати за кермо напідпитку, давати хабарі, принижувати свою дитину або слухати українську музику — новий Цивільний кодекс стане в його руках небезпечним інструментом", — упевнена вона.

Крім того, вважає активістка, цілий комплекс норм Кодексу обмежують права людини, послаблюють захист від незаконних рішень влади, створюють корупційні ризики і суперечать євроінтеграційному курсу України.

"На жаль, автори проєкту Цивільного кодексу проігнорували зауваження та пропозиції провідних правозахисних організацій, експертів та експерток з європейської інтеграції", — підкреслює Ратушна.

Вона закликала президента звернутися до Верховної Ради з проханням зняти законопроєкт із розгляду, а в разі його ухвалення — ветувати документ. Також авторка петиції просить ініціювати розробку нового пакета змін до цивільного законодавства за участю правозахисників і громадянського суспільства.

На початку травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу. Він викликав активне обговорення через низку спірних норм. Так, проєкт нового Цивільного кодексу України пропонує у виняткових випадках дозволити шлюб із 14 років, однак рішення ухвалюватиметься виключно судом.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в ухваленому в першому читанні законопроєкті №15150 такої норми немає. Він також спростував інформацію про нібито заборону розлучення під час вагітності або після народження дитини, а також пояснив, що норми щодо заручин уже існують у чинному законодавстві.