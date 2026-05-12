На сайте президента появилась петиция против нового Гражданского кодекса: что с ним не так

Петиция с требованием не допустить одобрения нового Гражданского кодекса появилась 12 мая на сайте президента Украины и уже набрала уже более четырех тысяч голсов из необходимых 25 тысяч.

Автором петиции выступила Кристина Ратушная (Морозова), общественный и политический деятель, правозащитница, публицистка, писательница.

По ее словам, Гражданский кодекс (Законопроект №15150) возвращает украинское общество во времена "домостроя", делает институт брака менее привлекательным и вместо юридической защиты создает ряд рисков для супругов.

В частности, она обращает внимание на ряд норм, которые вызывают много вопросов. Например, пункт о том, что суд может принимать меры по примирению супругов, если это соответствует "доброзвичайності". В случае, если есть ребенок, то паре дается на примирение еще месяц.

"Эта норма показывает, что создатели кодекса не относятся к украинцам и украинкам как к взрослым людям, способным самостоятельно принять решение о своей личной жизни без внешнего вмешательства. А также не понимают, кактравматично может быть заставлять ребенка жить с родителями, которые уже не хотят быть вместе", — констатирует автор петиции.

Также Ратушная критикует норму о том, что бывший муж вправе потребовать от жены вернуть ее девичью фамилию, если жена совершила "аморальный поступок" или изменила ему. Она указывает на то, что четких границ, что считать безнравственным, не существует.

"Норма несет риски злоупотреблений, мести бывшим женам и усложнение жизни общим детям из-за разных с матерью фамилии", — говорится в петиции.

Автор поднимает пункт и о том, что отец ребенка может не платить алименты, если мать ребенка зарабатывает больше, чем он.

Ратушная отмечает, что в законопроекте более 45 раз упоминается новое понятие "доброзвичайності" со ссылкой на "общепризнанные представления о должном поведении, устоявшиеся в обществе".

"Это определение противоречит принципу правовой определенности и открывает простор для произвольного правоприменения. Если какой-то прокурор или судья привык много лет садиться за подвыпивший руль, давать взятки, унижать своего ребенка или слушать украинскую музыку — новый Гражданский кодекс станет в его руках опасным инструментом", — уверена она.

Кроме того, считает активистка, целый комплекс норм Кодекса ограничивают права человека, ослабляют защиту от незаконных решений власти, создают коррупционные риски и противоречат евроинтеграционному курсу Украины.

"К сожалению, авторы проекта Гражданского кодекса проигнорировали замечания и предложения ведущих правозащитных организаций, экспертов и эксперток по европейской интеграции", — подчеркивает Ратушная.

Она призвала президента обратиться в Верховную Раду с просьбой снять законопроект с рассмотрения, а в случае его принятия – ветировать документ. Также автор петиции просит инициировать разработку нового пакета изменений в гражданское законодательство с участием правозащитников и гражданского общества.

В начале мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект нового Гражданского кодекса. Он вызвал активное обсуждение из-за ряда спорных норм. Так, проект нового Гражданского кодекса Украины предлагает в исключительных случаях разрешить брак с 14 лет, однако решение будет приниматься исключительно судом.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в принятом в первом чтении законопроекте №15150 такой нормы нет. Он также опроверг информацию о якобы запрете развода во время беременности или после рождения ребенка, а также пояснил, что нормы о помолвке уже существуют в действующем законодательстве.