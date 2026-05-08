Девичья фамилия, имущество и "право на забвение": что может изменить новый кодекс Украины

Новый Гражданский кодекс Украины должен был стать одной из ключевых юридических реформ на пути в ЕС. Вместо этого законопроект №15150 уже на этапе первого чтения превратился в источник громкого скандала: юристы предупреждают о рисках для права собственности, правозащитники — об угрозах для женщин, детей и ЛГБТ, а критики документа говорят, что под видом "обновления" государство фактически переписывает правила частной жизни украинцев. Фокус разбирался, почему вокруг нового кодекса начался такой конфликт и какие нормы вызвали больше всего вопросов.

Разводы, девичья фамилия и тонкости алиментов

Сразу после того, как в ВР был зарегистрирован законопроект 15150, больше всего вопросов возникло к измененному семейному кодексу. Первое, что бросилось в глаза и вызвало возмущение, — это снижение возраста вступления в брак для девушек. Вместо граничных 16 лет (и то по определенным обстоятельствам) собрались разрешить брак с 14 лет. Другие изменения не вызвали такого большого резонанса, и ко второму чтению возраст вступления в брак решили оставить прежним. Но кроме этого пункта там появились еще более неожиданные нормы.

Суд сможет принудительно "мирить" супругов, если это будет соответствовать принципу "добросовестности", пишет народный депутат Инна Совсун. Под этим авторы проекта понимают "совокупность моральных норм и представлений о должном поведении". Иными словами, если судья сочтет развод "неэтичным" или противоречащим этим представлениям, супругов могут направить на примирение. А это — дополнительные месяцы судебных заседаний и расходы на юристов. При этом для семей с детьми процедура примирения становится обязательной.

Муж сможет через суд потребовать от жены вернуть девичью фамилию, если ее поведение признают "недостойным" — например, в случае измены.

По-новому предлагается выплачивать и алименты. Если доход плательщика окажется ниже, чем у получателя, суд сможет полностью освободить его от выплат.

По словам Совсун, такая норма создает риск злоупотреблений: родитель может официально оформить минимальную зарплату, а остальной доход получать неофициально. В результате мать, на которой остается ребенок и все расходы на его содержание, может вообще лишиться алиментов.

Действующий Семейный кодекс позволяет взыскать алименты за прошлое время, если истец докажет, что пытался получить их, но не смог из-за уклонения ответчика. Суд может присудить их не более чем за десять лет. Новый Гражданский кодекс сокращает этот срок с десяти лет до одного года.

Захватил — значит владеешь: как новый кодекс меняет право собственности

Новый кодекс фактически размывает само понятие права собственности. По их словам, это может создать риски для владельцев квартир, земли или бизнеса, поскольку в отдельных случаях имущество будет проще оспорить или даже потерять.

При этом в самом проекте статьи 400 и 401 закрепляют классическое право собственности: владелец может свободно распоряжаться своим имуществом, делать с ним все, что не запрещено законом, и защищать его от посягательств других лиц.

Согласно новым положениям, для того чтобы считаться владельцем имущества, в отдельных случаях уже недостаточно только документов, договора или выписки из реестра. В проекте говорится, что достаточно установить "эффективный контроль" над вещью и пользоваться ею как своей. Для недвижимости таким подтверждением могут считаться занятие участка, его ограждение или использование, а для движимого имущества — фактическое владение вещью.

Критики проекта опасаются, что на практике это может привести к ситуациям, когда право владения будут пытаться подтверждать не документами, а фактическим контролем над имуществом.

"Новый кодекс размывает право собственности, позволяет отбирать имущество по размытым причинам и легализует захват чужого. Это создает риски для каждого владельца квартиры, земли или бизнеса", — отмечает в комментарии Фокусу адвокат Валентин Серков.

Одной из самых спорных норм стала так называемая приобретательная давность. Согласно проекту, человек, который "добросовестно завладел чужим имуществом" и открыто пользуется им как своим, со временем может получить право собственности на это имущество.

Проще говоря, если кто-то годами фактически владеет домом, землей или даже автомобилем и это не было оспорено, через 10 лет он сможет претендовать на статус законного собственника.

У настоящего собственника есть всего один год, чтобы подать в суд и вернуть имущество. Если он промедлит — захватчик получит право собственности.

"Это создает две параллельные системы: можно владеть имуществом по документам, а можно — просто по факту захвата. Таким образом, можно легко и безнаказанно узаконить незаконно захваченный участок в заповедной или прибрежной зоне, помещение, да что угодно, к примеру, чужую машину, лишь потому, что 10 лет на ней ездишь", — отмечает адвокат.

При этом по новому проекту приоритет в праве владения отдается не документам, а факту владения. На начальном этапе суд смотрит только на то, кто реально контролировал вещь и утратил ее против воли. Если это подтверждается — владение восстанавливают. А вот вопрос, кто настоящий собственник, решают отдельно.

Для недвижимости учитывают данные госреестров, но грань между защитой владения и правом собственности остается размытой.

Чтобы противостоять рейдерскому захвату, вписана норма о том, что защита не работает в случаях насильственного, скрытого или самовольного захвата. А захватчик не может защищаться против собственника. Но есть проблема: собственнику все равно придется доказывать в суде, что захват был именно самовольным. А рейдеры могут ссылаться на устные договоренности или "согласие" прежнего владельца, чтобы затянуть процесс.

И в новой редакции Гражданского кодекса хотят закрепить норму о том, что имущество не может быть истребовано от добросовестного приобретателя:

если с момента проведения государственной регистрации права собственности прошло более 10 лет (в данный момент срок составляет 3 года);

или если с даты передачи имущества первому собственнику в частную собственность прошло более 10 лет (сейчас 3 года), если законодательством на то время не была установлена необходимость государственной регистрации сделки или регистрации права собственности.

Закон имеет обратную силу: он применяется к делам, где суд еще не вынес решение об истребовании имущества. Это позволяет добросовестным приобретателям завершить спор в свою пользу.

Если суд забирает имущество у добросовестного покупателя, он обязан одновременно решить вопрос о компенсации его стоимости. Государство или местные власти должны внести на депозит суда рыночную стоимость имущества. Однако есть риск споров из-за оценки.

Любую информацию о человеке могут стереть

Не меньший резонанс вызывает статья 328, которая закрепляет так называемое "право на забвение", отмечают юристы. Согласно ей, физическое лицо может требовать удалить информацию о себе из поисковых систем и баз данных не только если она недостоверна, но и если она просто "утратила общественный интерес".

То есть бывший фигурант скандала сможет через суд заставить медиа удалить данные о себе. Это разрушит прозрачность и сделает невозможной проверку контрагентов. При этом право на удаление или обезличивание информации из общедоступных источников должно применяться исключительно если такая информация обрабатывается незаконно или является недостоверной (аналогично статье 8 Закона Украины "О защите персональных данных").

"Мертвые нормы" и годы хаоса: что не так с новым кодексом

Проект нового кодекса вызвал у юристов огромное количество замечаний. Его автор и одновременно спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук признал, что первое чтение — лишь начало большой дискуссии, а парламент готов обсуждать изменения ко второму чтению. Впрочем, голосование планируют уже на 19 мая, и критики сомневаются, что за это время документ успеют качественно доработать.

В ЕС также раскритиковали отдельные положения проекта, усмотрев в них риски для прав ЛГБТ, женщин и детей. А судья Сергей Бондаренко считает, что новый кодекс вообще не стоит принимать, поскольку нынешний Гражданский кодекс, по его мнению, уже достаточно эффективен.

"Существует разница между законодательством и законностью. Закон можно написать как угодно, но на практике часть норм может оказаться "мертвой" — то есть такой, которую невозможно полноценно применить или доказать в суде. Формально она существует, но эффективно использовать ее не получается", — объясняет Фокусу Сергей Бондаренко.

Первое, на что стоит обратить внимание, — качество самого закона. Сейчас даже при наличии одной и той же нормы суды могут принимать противоположные решения: в одном случае иск удовлетворяют, в другом — отказывают при практически одинаковых обстоятельствах.

Как отмечает Бондаренко, ни один законодатель не способен предусмотреть все жизненные ситуации, поэтому ключевую роль играет судебная практика, которая со временем "отшлифовывает" применение норм. Однако на формирование единого подхода у судов уходят годы, а иногда и десятилетия.

"Нынешний Гражданский кодекс приняли еще в 2003 году, но даже для отдельных его норм единая судебная практика формировалась почти десятилетие. Например, по статье о самовольном строительстве Верховному суду понадобилось около восьми лет, чтобы выработать единый подход к ее применению. При этом по некоторым статьям до сих пор нет стабильной практики: сегодня суд трактует норму одним образом, завтра — другим. В итоге люди с одинаковыми ситуациями могут получать противоположные решения. А это уже проблема юридической определенности и справедливого суда", — объясняет Бондаренко.

По мнению экс-судьи, нынешний Гражданский кодекс уже имеет более-менее сформированную судебную практику, тогда как новые нормы и понятия разные суды могут начать трактовать по-своему.

Он предупреждает, что это создаст правовую неопределенность в вопросах, которые касаются практически каждого — от квартир и земли до бытовых и имущественных споров.

Напомним, новый Гражданский кодекс Украины может запретить регистрацию торговых марок вроде "Буча Комбуча", "Бахмут" или "Призрак Киева". Авторы проекта объясняют это борьбой с коммерциализацией трагедий и войны.

Кроме этого, новый проект Гражданского кодекса якобы предусматривает, что брак может считаться недействительным, если один из супругов меняет пол. В целом, соответствующее распоряжение вступает в силу со дня регистрации смены пола и не требует обращения в суд.