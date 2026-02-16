Изменение пола одного из супругов может аннулировать брак: что предусматривает новый кодекс, — СМИ

Новый проект Гражданского кодекса предусматривает, что брак может считаться недействительным, если один из супругов меняет пол. Такое распоряжение вступает в силу со дня регистрации смены пола и не требует обращения в суд.

Как пишет издание BBC, ссылаясь на новый проект Гражданского кодекса, подтверждение недействительности брака осуществляется через органы ЗАГС. По словам авторов документа, даже если супруги сохраняют совместную жизнь после смены пола одного из партнеров, их гражданские права остаются неурегулированными.

В то же время законодатели ссылаются на статью 51 Конституции, которая определяет брак как союз между мужчиной и женщиной, заключенный по свободному согласию. Новый кодекс также позволяет расторгнуть брак по иску одного из супругов в случае, если мужчина не может зачать ребенка.

Новый проект Гражданского кодекса: как на это реагируют юристы

Проект вызывает беспокойство среди правозащитников и адвокатов. Издание "Левый берег" цитирует адвоката Александра Груздева, который отмечает, что такие нормы могут противоречить статьям 8 и 14 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей дискриминацию по признаку гендерной идентичности.

Признание брака недействительным автоматически отменяет правовые последствия, что может влиять на режим совместной собственности, имущественные права и интересы детей. По мнению адвоката Оксаны Дуровой, проект фактически игнорирует права ЛГБТ+ людей, не предусматривая альтернативных форм партнерства, которые могли бы защитить права однополых пар в вопросах наследования, совместной собственности и воспитания детей.

"Определяется только брак как семейный союз женщины и мужчины, который зарегистрирован в установленном законом порядке, не предусматривая никаких видов альтернатив вроде гражданского партнерства, что бы позволило решить такие проблемы однополых пар как наследование, режим совместной собственности, представительство, вопросы получения выплат, помощи, защита прав второго из пары, совместно воспитывающих ребенка, урегулирование интересов самого ребенка и т.д.", — пояснила специалист.

Кроме того, юрист Мавиле Вилимовская добавила, что документ сохраняет определение брака исключительно как союза женщины и мужчины, не закладывая никаких механизмов для легального признания других типов семейных отношений.

Напомним, что проект нового Гражданского кодекса Украины также предлагает в исключительных случаях разрешить брак с 14 лет, в частности, право на это имеют лица противоположного пола, достигшие брачного возраста.

Кроме того, документ вводит юридическую силу для помолвки: отказ от свадьбы после обещания жениться теперь может иметь финансовые последствия. Те, кто передумает, будут обязаны компенсировать расходы на подготовку к празднованию и нанесенный моральный ущерб.