В Украине придется платить за отмененную свадьбу: какие изменения готовят депутаты, — законопроект

В Украине могут придать помолвке юридическую силу: отказ от свадьбы после обещания жениться теперь может стоить денег. Те, кто передумает, будут вынуждены компенсировать расходы на подготовку к празднику и моральный ущерб.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на новый проект Гражданского кодекса, который сейчас рассматривает Верховная Рада.

Согласно документу, помолвленными считаются мужчина и женщина, которые пообещали друг другу пожениться — как устно, так и письменно. После того как пара подает заявление на регистрацию брака, они становятся женихами. При этом сама помолвка не заставляет автоматически жениться — брак остается выбором.

Если кто-то отказывается от свадьбы после помолвки, он должен покрыть расходы, которые уже были сделаны на подготовку праздника, и заплатить компенсацию за моральный ущерб. Исключение — если отказ связан с плохим поведением партнера или скрытыми сведениями о нем. Это может быть тяжелая болезнь, наличие ребенка, судимость, смена пола, пребывание в другом фактическом браке или предыдущий брак.

О подарках в этом закопроекте также позаботились. Если свадьба не состоялась, даритель может через суд требовать возврата подарка или компенсировать его стоимость, если вещь исчезла или испортилась.

Какова цель изменений в Гражданском кодексе Украины

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, новые правила должны сделать брак более понятным и предсказуемым. Отныне помолвка получит юридическую силу, а подготовка к свадьбе и подарки теперь можно защитить в суде.

Кроме того, законопроект предлагает четкие правила для случаев, когда брак может быть признан недействительным, разграничивает ситуации, которые можно решить через органы ЗАГС, и те, которые требуют судебного разбирательства. Также объясняется, с какого момента брак считается недействительным, и что это означает для каждого из супругов. В частности, проект предусматривает упрощенную процедуру расторжения брака через нотариуса или ЗАГС — даже если у супругов есть дети, при условии нотариального оформления, кто и как будет заботиться о них.

Также депутаты хотят изменить подход к имуществу супругов. Теперь закон не просто говорит о "совместной собственности", а определяет, что принадлежит обоим, а что — лично каждому, и это по мнению чиновников поможет в будущем избежать споров и сделать вопрос собственности более прозрачным.

Документ также учитывает современные реалии семьи: как определять происхождение ребенка, рожденного с помощью репродуктивных технологий, права одиноких матерей или отцов, а также вопросы воспитания детей и имущественные аспекты развода.

Наконец, цель изменений — сделать семейные отношения более понятными, а последствия помолвки, свадьбы и имущественных вопросов предсказуемыми, чтобы даже в сложных ситуациях люди могли защитить свои права.

