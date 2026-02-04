В Україні доведеться платити за скасоване весілля: які зміни готують депутати, — закопроєкт

В Україні можуть надати заручинам юридичну силу: відмова від весілля після обіцянки одружитися тепер може коштувати грошей. Ті, хто передумає, будуть змушені компенсувати витрати на підготовку до свята та моральну шкоду.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна", посилаючись на новий проєкт Цивільного кодексу, який зараз розглядає Верховна Рада.

Згідно з документом, зарученими вважаються чоловік і жінка, які пообіцяли одне одному одружитися – як усно, так і письмово. Після того як пара подає заяву на реєстрацію шлюбу, вони стають нареченими. Водночас самі заручини не змушують автоматично одружуватися – шлюб залишається вибором.

Якщо хтось відмовляється від весілля після заручин, він повинен покрити витрати, які вже були зроблені на підготовку свята, і заплатити компенсацію за моральну шкоду. Виняток – якщо відмова пов’язана з поганою поведінкою партнера або прихованими відомостями про нього. Це може бути тяжка хвороба, наявність дитини, судимість, зміна статі, перебування в іншому фактичному шлюбі чи попередній шлюб.

Відео дня

Про подарунки у цьому закопроєкті також подбали. Якщо весілля не відбулося, дарувальник може через суд вимагати повернення подарунку або компенсувати його вартість, якщо річ зникла чи зіпсувалася.

Яка мета змін у Цивільному кодексі України

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, нові правила мають зробити шлюб більш зрозумілим та передбачуваним. Відтепер заручини отримають юридичну силу, а підготовка до весілля та подарунки тепер можна захистити в суді.

Крім того, законопроєкт пропонує чіткі правила для випадків, коли шлюб може бути визнаний недійсним, розмежовує ситуації, які можна вирішити через органи РАЦС, та ті, що потребують судового розгляду. Також пояснюється, з якого моменту шлюб вважається недійсним, та що це означає для кожного з подружжя. Зокрема, проєкт передбачає спрощену процедуру розірвання шлюбу через нотаріуса чи ДРАЦС – навіть якщо у подружжя є діти, за умови нотаріального оформлення, хто і як буде піклуватися про них.

Також депутати хочуть змінити підхід до майна подружжя. Тепер закон не просто говорить про "спільну власність", а визначає, що належить обом, а що – особисто кожному, і це на думку чиновників допоможе у майбутньому уникнути суперечок і зробити питання власності більш прозорим.

Документ також враховує сучасні реалії сім’ї: як визначати походження дитини, народженої з допомогою репродуктивних технологій, права одиноких матерів чи батьків, а також питання виховання дітей і майнові аспекти розлучення.

Насамкінець, мета змін – зробити сімейні відносини зрозумілішими, а наслідки заручин, весілля та майнових питань передбачуваними, щоб навіть у складних ситуаціях люди могли захистити свої права.

Нагадаємо, що у цьому ж закопроєкті нового Цивільного кодексу України цікавість ЗМІ викликала Стаття 1478, в якій йдеться про "Право на шлюб" у 14 років. Згідно з документом, це може статися у виняткових випадках.

Також Фокус писав, що щороку на початку січня починається масований сплеск розлучень між парами. Експертки з розлучень Ванесси Вайт впевнена, що святковий період створює багато стресу для пари через фінансове навантаження.