Як зрозуміти, що ваш шлюб закінчено: експерт вказав на одну ключову ознаку (фото)

Британська юридична фірма Slater Heelis відзначає, що щороку на початку січня починається масований сплеск розлучень між парами. Експертка вказує, що є один показовий маркет про те, що стосунки варто розірвати.

За словами експертки з розлучень Ванесси Вайт, саме після різдвяних і новорічних свят між закоханими виникають розбіжності та радить звертати на одну дуже показову манеру поведінки. Про це повідомляє LADBible.

Експертка зазначає, що святковий період може створювати багато стресу для шлюбу через різні фактори, зокрема фінансове навантаження. Проведення великої кількості часу разом під час вихідних може також "виставити на поверхню приховані образи", а початок Нового року часто спонукає людей переглянути свої стосунки.

"Якщо хтось відчуває, що більше не може цього терпіти, слід уповільнити процес, зробити паузу і чітко зрозуміти, у чому справжня проблема. Потрібно переконатися, що ви не дієте імпульсивно, бо Різдво могло загострити ці почуття"., — радить пані Вайт

Проте Вайт зазначає, що є одна чітка ознака того, що шлюб закінчено — "внутрішнє відчуття", і радить звертати на нього увагу. За словами експертки, якщо людина постійно відчуває "тривогу" та не може спілкуватися з партнером, це сигнал, що шлюб варто завершувати.

Розлучення після свят є доволі частим явищем Фото: freepik

"Якщо ви відчуваєте, що відступили у собі, що вам важко висловлювати свої почуття та потреби — це явна ознака того, що щось не так. Якщо ви постійно відчуваєте це, слід прислухатися. Ми повинні мати можливість бути автентичними та чесними, не боятися говорити про свої почуття та потреби", — підкреслює британська.

Експертка з розлучень наголошує, що краще "втекти", якщо стосунки не є здоровими, не задовольняють ваші потреби та не роблять вас щасливими. Водночас існує один "шанс на порятунок", якщо обидва партнери хочуть "зберегти стосунки".

"Якщо вам здається, що колись було добре, ви загубилися, але все ще подобаєтеся одне одному, ви можете спробувати це врятувати.Можна працювати над чіткими стратегіями протягом кількох місяців, щоб відновити зв’язок. Це може бути покращення спілкування, залучення фахівця, або навіть візит до лікаря, якщо проблема пов’язана з фізичною близькістю, наприклад еректильною дисфункцією", — говорить британка, додаючи, що все починається з комунікації.

Вона родить дати партнерам шанс "докласти зусиль". Для цього варто чітко сказати, чого "потребує ви та що ви хотіли б робити більше".

