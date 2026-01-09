Життя після розлучення: жінка побудувала будинок просто в саду колишнього чоловіка (фото)

Після розлучення багато хто намагається роз'їхатися якомога далі один від одного. Але історія Єви Бантін з Австралії пішла за зовсім іншим сценарієм. Жінка оселилася просто в саду свого колишнього чоловіка.

Підприємниця у сфері підбору персоналу прожила в шлюбі 22 роки. Після розставання вона залишилася з двома дітьми і разом з колишнім чоловіком продала просторий сімейний будинок на південному узбережжі Австралії. Обидва почали шукати нове житло, але рішення виявилося несподіваним для всіх. Про це пише The Sun.

Коли колишній чоловік австралійки знайшов новий будинок і запросив її подивитися ділянку, увагу одразу привернув величезний задній двір. Саме тоді й виникла ідея, натхненна давнім інтересом Єви до формату компактних і повністю автономних будинків. Їх називають Tiny house.

Будинок обійшовся жінці в близько 74 тисяч фунтів стерлінгів Фото: SWNS

За допомогою агента з нерухомості жінка зв'язалася з компанією Casa Tiny Homes. Майже відразу її зацікавив будинок, що готується до завершення, вартістю близько 74 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 4,2 млн гривень).

Є все необхідне

Невеликий будинок площею всього 40 кв. м виявився напрочуд функціональним. Всередині є повноцінна кухня, ванна з душем і туалетом, пральна машина і кондиціонер. У спальні помістилося велике двоспальне ліжко, а в робочому куточку Єва займається своїм бізнесом з підбору персоналу.

На другому поверсі розташована мансарда з додатковим спальним місцем Фото: SWNS Невеликий будинок площею всього 40 кв. м виявився напрочуд функціональним Фото: SWNS

На другому поверсі розташована мансарда з додатковим спальним місцем і простором для зберігання.

"Коли я побачила фотографії, одразу сказала, що купую", — зізналася австралійка. За її словами, будинок відчувається як повноцінне житло, тільки "в дуже компактній версії".

Скільки коштує життя в саду

Крім ціни самого будинку, Єва оплатила доставку, фундамент і підключення комунікацій. Найбільш витратними виявилися роботи з приєднання до каналізації. Комунальні витрати вона ділить з основним будинком, а гаряча вода в tiny house забезпечується газовими балонами.

Єва зізналася, що купівля автономного житла стала найкращим спільним рішенням після розлучення Фото: SWNS

Зате, за її словами, прибирання займає не більше 15 хвилин, а іпотека та оренда повністю відсутні.

Діти та спокій

За словами Єви, найбільшим плюсом такого рішення стало спільне виховання дітей. Вони завжди поруч, можуть у будь-який момент зайти до мами, а між батьками зникли побутові конфлікти.

"Дітям подобається, що я поруч. Я завжди в їхньому житті. Якщо для цього потрібно жити на задньому дворі колишнього чоловіка, то нехай так. У нього своя незалежність, у мене своя. І це працює", — каже вона.

Єва додала, що купівля автономного житла стала найкращим спільним рішенням після розлучення з фінансового, емоційного та сімейного погляду.

