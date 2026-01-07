Дівчина уникає оплати оренди та купівлі будинку, живучи "життям мрії": у чому її секрет

Жінка з покоління міленіалів розповіла, як їй вдається економити тисячі доларів на рік на житло, не маючи власного будинку та не сплачуючи за оренду.

Алана Перріш зі США безкоштовно живе в будинках інших людей, доглядаючи за ними під час відсутності господарів, проживаючи "життя мрії". Американка зізналася, що з часом це стало справжнім способом життя. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Життя без оренди та іпотеки

Дівчині близько тридцяти, вона працює, мандрує і живе самостійно, але не має постійного дому. Кілька років тому Алана вирішила почати доглядати за чужими будинками, поки їхні власники у від'їзді, і перетворила це на спосіб життя.

За словами Перріш, такий формат дає їй гнучкість, можливість жити в різних містах і не бути прив'язаною до одного місця. За останні місяці дівчина встигла пожити в різних районах Нью-Йорка (США), при цьому регулярно виїжджаючи за межі штату.

Відео дня

Однак вона зазначає, що подібна робота вимагає високої відповідальності та самостійності. Перед кожним новим заїздом Перріш заздалегідь обговорює умови. Американка розраховує на стабільний Wi-Fi, чистоту, чіткі інструкції з дому та догляду за тваринами. Дівчина ретельно планує графік, веде календар і намагається вибудовувати поїздки так, щоб одна плавно переходила в іншу. Іноді це перетворюється на повноцінну адміністративну роботу.

Часто працює безплатно

Хоча формально Алана "живе безплатно", у такого способу життя є свої складнощі. Перріш постійно в роз'їздах і буквально живе з валізою в руках. У рідкісних випадках, коли не вдається зістикувати дати, їй доводиться зупинятися в готелях або орендувати житло на короткий час.

Під час нагляду за будинком жінка продовжує працювати за своїм звичним графіком і доглядає за житлом Фото: TikTok

Під час нагляду за будинком жінка продовжує працювати за своїм звичним графіком, доглядає за житлом і тваринами, вивчає околиці та підтримує порядок. Кожен будинок вона сприймає як свій власний. Окремим бонусом для неї стало спілкування з домашніми тваринами, яке вона називає однією з найприємніших сторін такого способу життя.

Найчастіше Перріш не бере плату за нагляд. Для власників це гарантія, що будинок і улюбленці будуть під надійним контролем, а для неї тимчасове безплатне житло. Оплата з'являється тільки в тих випадках, коли від неї вимагається додаткова робота або особливі умови.

Свій незвичайний спосіб життя Перріш активно показує в соцмережах, де публікує відео про переїзди, будинки та робочі будні. Багато роликів стали вірусними і зібрали сотні тисяч переглядів. У коментарях користувачі зізнаються, що навіть не підозрювали про існування такого ринку послуг, називають ідею геніальною або ж зізнаються, що такий формат викликав би в них тривогу.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Жінка розібрала будинок 15 століття і перенесла його цегла за цеглою за 160 км. 1969 року жінка, якій було близько 50 років, зважилася на вчинок, який тоді вважали божевіллям.

Переселенці знайшли будинок у селі. Українці, які перебралися з Куп'янська Харківської області в село на Київщині, орендують за 10 тисяч гривень занедбаний будинок.

Також стало відомо, що мандрівник показав, скільки коштує найгірший номер у готелі. Журналіст Майло Бойд вирішив особисто перевірити, чи заслуговує мережа Britannia Hotels на погані відгуки.