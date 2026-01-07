Девушка избегает оплаты аренды и покупки дома, живя "жизнь мечты": в чем ее секрет

Женщина из поколения миллениалов рассказала, как ей удается экономить тысячи долларов в год на жилье не имея собственного дома и не платя за аренду.

Алана Пэрриш из США бесплатно живет в домах других людей, присматривая за ними во время отсутствия хозяев, проживая "жизнь мечты". Американка призналась, что со временем это стало настоящим образом жизни. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Жизнь без аренды и ипотеки

Девушке около тридцати, она работает, путешествует и живет самостоятельно, но у нее нет постоянного дома. Несколько лет назад Алана решила начать присматривать за чужими домами, пока их владельцы в отъезде и превратила это в образ жизни.

По словам Пэрриш, такой формат дает ей гибкость, возможность жить в разных городах и не быть привязанной к одному месту. За последние месяцы девушка успела пожить в разных районах Нью-Йорка (США), при этом регулярно выезжая за пределы штата.

Однако она отмечает, что подобная работа требует высокой ответственности и самостоятельности. Перед каждым новым заездом Пэрриш заранее обсуждает условия. Американка рассчитывает на стабильный Wi-Fi, чистоту, четкие инструкции по дому и уходу за животными. Девушка тщательно планирует график, ведет календарь и старается выстраивать поездки так, чтобы один плавно переходил в другой. Иногда это превращается в полноценную административную работу.

Часто работает бесплатно

Хотя формально Алана "живет бесплатно", у такого образа жизни есть свои сложности. Пэрриш постоянно в разъездах и буквально живет с чемоданом в руках. В редких случаях, когда не удается состыковать даты, ей приходится останавливаться в отелях или арендовать жилье на короткое время.

Во время присмотра за домом женщина продолжает работать по своему обычному графику и ухаживает за жильем Фото: TikTok

Во время присмотра за домом женщина продолжает работать по своему обычному графику, ухаживает за жильем и животными, изучает окрестности и поддерживает порядок. Каждый дом она воспринимает как свой собственный. Отдельным бонусом для нее стало общение с домашними животными, которое она называет одной из самых приятных сторон такого образа жизни.

Чаще всего Пэрриш не берет плату за присмотр. Для владельцев это гарантия, что дом и питомцы будут под надежным контролем, а для нее временное бесплатное жилье. Оплата появляется только в тех случаях, когда от нее требуется дополнительная работа или особые условия.

Свой необычный образ жизни Пэрриш активно показывает в соцсетях, где публикует видео о переездах, домах и рабочих буднях. Многие ролики стали вирусными и собрали сотни тысяч просмотров. В комментариях пользователи признаются, что даже не подозревали о существовании такого рынка услуг, называют идею гениальной или же признаются, что такой формат вызвал бы у них тревогу.

