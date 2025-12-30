Женщина сменила дом в городе на коттедж в сельской местности с уборщицей

51-летняя Джоанн Макрой уверена, что нашла идеальный способ жить красиво и почти не тратить деньги. Вместо собственного дома в Манчестере этой зимой она поселилась в просторном коттедже с бассейном, верандой и видом на виноградники на юго-западе Франции.

Британка не платит ни фунта за аренду и коммунальные услуги. Ее секрет заключается в том, что она зарабатывает присматривая за домами, пока их владельцы находятся в отъезде. Свои услуги она находит через специализированную платформу, которая связывает домовладельцев и так называемых "домашних сиделок" по всей Европе. Об этом пишет The Sun.

"Я живу в настоящей роскоши. Здесь теплая погода, прекрасный дом, а все счета оплачивают хозяева. Даже уборщица и садовник приходят регулярно", — призналась Джоанн.

На территории есть бассейн, а из окон открывается вид на близлежащие виноградники Фото: SWNS

По словам британки, в нынешнем французском доме от нее требуется лишь поддерживать порядок и следить, чтобы не появлялись вредители.

Как все началось

О возможности такого образа жизни Джоанн узнала около трех лет назад от коллеги. Идея показалась ей настолько заманчивой, что она решила попробовать. Годовая подписка на платформе обошлась ей в 89 фунтов (примерно 5 тысяч гривен), после чего она смогла создать подробный профиль и откликаться на подходящие предложения.

Каждую поездку британка согласовывает заранее. Она обсуждает даты, правила проживания и все нюансы напрямую с владельцами домов. После этого стороны фиксируют договоренности через платформу.

Британка присматривает за чужими домами Фото: SWNS

Сегодня Джоанн берет до пяти таких "заездов" в год, обычно продолжительностью от трех до шести месяцев.

Экономия и свобода

По подсчетам Джоанн, только на отоплении и воде в Великобритании она экономит около 200 фунтов (примерно 11 тысяч гривен) в месяц просто потому, что большую часть времени ее нет дома. Кроме того, во Франции она почти не тратится на транспорт и платит в основном лишь за продукты.

"Я серьезно пострадала от роста стоимости жизни. Иногда в Англии мне приходилось выключать отопление. Сейчас я шучу, что стала беженкой от высоких коммунальных счетов", — отметила она.

Джоанн всерьез задумывается о досрочном выходе на пенсию Фото: SWNS

Ранее этим летом Джоанн жила в особняке в Западном Суссексе, присматривая за двумя собаками, затем в коттедже в Южном Уэльсе, где ухаживала за садом.

Планы на будущее

Теперь Джоанн всерьез задумывается о досрочном выходе на пенсию. Она рассматривает вариант сдачи своей квартиры в Манчестере в аренду, чтобы полностью покрывать ипотеку и получать дополнительный доход.

"Это ощущается как золотой билет. Я могла бы путешествовать по миру, не платя за жилье и коммунальные услуги. Это захватывающая перспектива, и я бы очень хотела попробовать", — добавила британка.

