Жінка змінила будинок у місті на котедж у сільській місцевості з прибиральницею

51-річна Джоанн Макрой впевнена, що знайшла ідеальний спосіб жити гарно і майже не витрачати гроші. Замість власного будинку в Манчестері цієї зими вона оселилася в просторому котеджі з басейном, верандою і видом на виноградники на південному заході Франції.

Британка не платить жодного фунта за оренду та комунальні послуги. Її секрет полягає в тому, що вона заробляє, доглядаючи за будинками, поки їхні власники перебувають у від'їзді. Свої послуги вона знаходить через спеціалізовану платформу, яка пов'язує домовласників і так званих "домашніх доглядальниць" по всій Європі. Про це пише The Sun.

"Я живу у справжній розкоші. Тут тепла погода, прекрасний будинок, а всі рахунки оплачують господарі. Навіть прибиральниця і садівник приходять регулярно", — зізналася Джоанн.

На території є басейн, а з вікон відкривається вид на прилеглі виноградники Фото: SWNS

За словами британки, в нинішньому французькому будинку від неї вимагається лише підтримувати порядок і стежити, щоб не з'являлися шкідники.

Як усе почалося

Про можливість такого способу життя Джоанн дізналася близько трьох років тому від колеги. Ідея здалася їй настільки привабливою, що вона вирішила спробувати. Річна підписка на платформі обійшлася їй у 89 фунтів (приблизно 5 тисяч гривень), після чого вона змогла створити детальний профіль і відгукуватися на відповідні пропозиції.

Кожну поїздку британка погоджує заздалегідь. Вона обговорює дати, правила проживання та всі нюанси безпосередньо з власниками будинків. Після цього сторони фіксують домовленості через платформу.

Британка доглядає за чужими будинками Фото: SWNS

Сьогодні Джоанн бере до п'яти таких "заїздів" на рік, зазвичай тривалістю від трьох до шести місяців.

Економія і свобода

За підрахунками Джоанн, тільки на опаленні та воді у Великій Британії вона економить близько 200 фунтів (приблизно 11 тисяч гривень) на місяць просто тому, що більшу частину часу її немає вдома. Крім того, у Франції вона майже не витрачається на транспорт і платить в основному лише за продукти.

"Я серйозно постраждала від зростання вартості життя. Іноді в Англії мені доводилося вимикати опалення. Зараз я жартую, що стала біженкою від високих комунальних рахунків", — зазначила вона.

Джоанн всерйоз замислюється про достроковий вихід на пенсію Фото: SWNS

Раніше цього літа Джоанн жила в особняку в Західному Суссексі, доглядаючи за двома собаками, потім у котеджі в Південному Вельсі, де доглядала за садом.

Плани на майбутнє

Тепер Джоанн серйозно замислюється про достроковий вихід на пенсію. Вона розглядає варіант здачі своєї квартири в Манчестері в оренду, щоб повністю покривати іпотеку й отримувати додатковий дохід.

"Це відчувається як золотий квиток. Я могла б подорожувати світом, не сплачуючи за житло та комунальні послуги. Це захоплива перспектива, і я б дуже хотіла спробувати", — додала британка.

