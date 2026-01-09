Жизнь после развода: женщина построила дом прямо в саду бывшего мужа (фото)

После развода многие стараются разъехаться как можно дальше друг от друга. Но история Евы Бантин из Австралии пошла по совсем другому сценарию. Женщина поселилась прямо в саду своего бывшего мужа.

Предпринимательница в сфере подбора персонала прожила в браке 22 года. После расставания она осталась с двумя детьми и вместе с бывшим супругом продала просторный семейный дом на южном побережье Австралия. Оба начали искать новое жилье, но решение оказалось неожиданным для всех. Об этом пишет The Sun.

Когда бывший муж австралийки нашел новый дом и пригласил ее посмотреть участок, внимание сразу привлек огромный задний двор. Именно тогда и возникла идея, вдохновленная давним интересом Евы к формату компактных и полностью автономных домов. Их называют Tiny house.

Дом обошелся женщине в около 74 тысяч фунтов стерлингов Фото: SWNS

С помощью агента по недвижимости женщина связалась с компанией Casa Tiny Homes. Почти сразу ее заинтересовал готовящийся к завершению дом стоимостью около 74 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,2 млн гривен).

Есть все необходимое

Небольшой дом площадью всего 40 кв. м оказался удивительно функциональным. Внутри есть полноценная кухня, ванная с душем и туалетом, стиральная машина и кондиционер. В спальне поместилась большая двуспальная кровать, а в рабочем уголке Ева занимается своим бизнесом по подбору персонала.

На втором этаже расположена мансарда с дополнительным спальным местом Фото: SWNS Небольшой дом площадью всего 40 кв. м оказался удивительно функциональным Фото: SWNS

На втором этаже расположена мансарда с дополнительным спальным местом и пространством для хранения.

"Когда я увидела фотографии, сразу сказала, что покупаю", — призналась австралийка. По ее словам, дом ощущается как полноценное жилье, только "в очень компактной версии".

Сколько стоит жизнь в саду

Помимо цены самого дома, Ева оплатила доставку, фундамент и подключение коммуникаций. Самыми затратными оказались работы по присоединению к канализации. Коммунальные расходы она делит с основным домом, а горячая вода в tiny house обеспечивается газовыми баллонами.

Ева призналась, что покупка автономного жилья стала лучшим совместным решением после развода Фото: SWNS

Зато по ее словам, уборка занимает не больше 15 минут, а ипотека и аренда полностью отсутствуют.

Дети и спокойствие

По словам Евы, самым большим плюсом такого решения стало совместное воспитание детей. Они всегда рядом, могут в любой момент зайти к маме, а между родителями исчезли бытовые конфликты.

"Детям нравится, что я рядом. Я всегда в их жизни. Если для этого нужно жить на заднем дворе бывшего мужа, то пусть так. У него своя независимость, у меня своя. И это работает", — говорит она.

Ева добавила, что покупка автономного жилья стала лучшим совместным решением после развода с финансовой, эмоциональной и семейной точки зрения.

