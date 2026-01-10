Как понять, что ваш брак закончен: эксперт указала на один ключевой признак (фото)

Британская юридическая фирма Slater Heelis отмечает, что ежегодно в начале января начинается массированный всплеск разводов между парами. Эксперт указывает, что есть один показательный маркет о том, что отношения стоит разорвать.

По словам эксперта по разводам Ванессы Уайт, именно после рождественских и новогодних праздников между влюбленными возникают разногласия и советует обращать внимание на одну очень показательную манеру поведения. Об этом сообщает LADBible.

Эксперт отмечает, что праздничный период может создавать много стресса для брака из-за различных факторов, в частности финансовой нагрузки. Проведение большого количества времени вместе во время выходных может также "выставить на поверхность скрытые обиды", а начало Нового года часто побуждает людей пересмотреть свои отношения.

"Если кто-то чувствует, что больше не может этого терпеть, следует замедлить процесс, сделать паузу и четко понять, в чем настоящая проблема. Нужно убедиться, что вы не действуете импульсивно, потому что Рождество могло обострить эти чувства", — советует г-жа Уайт

Однако Уайт отмечает, что есть один четкий признак того, что брак закончен — "внутреннее ощущение", и советует обращать на него внимание. По словам эксперта, если человек постоянно испытывает "тревогу" и не может общаться с партнером, это сигнал, что брак стоит завершать.

Развод после праздников является довольно частым явлением Фото: freepik

"Если вы чувствуете, что отступили в себе, что вам трудно выражать свои чувства и потребности — это явный признак того, что что-то не так. Если вы постоянно чувствуете это, следует прислушаться. Мы должны иметь возможность быть аутентичными и честными, не бояться говорить о своих чувствах и потребностях", — подчеркивает британская.

Эксперт по разводам отмечает, что лучше "убежать", если отношения не являются здоровыми, не удовлетворяют ваши потребности и не делают вас счастливыми. В то же время существует один "шанс на спасение", если оба партнера хотят "сохранить отношения".

"Если вам кажется, что когда-то было хорошо, вы потерялись, но все еще нравитесь друг другу, вы можете попытаться это спасти.Можно работать над четкими стратегиями в течение нескольких месяцев, чтобы восстановить связь. Это может быть улучшение общения, привлечение специалиста, или даже визит к врачу, если проблема связана с физической близостью, например эректильной дисфункцией", — говорит британка, добавляя, что все начинается с коммуникации.

Она родит дать партнерам шанс "приложить усилия". Для этого стоит четко сказать, в чем "нуждается вы и что вы хотели бы делать больше".

