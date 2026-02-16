Зміна статі одного з подружжя може анулювати шлюб: що передбачає новий кодекс, — ЗМІ

Новий проєкт Цивільного кодексу передбачає, що шлюб може вважатися недійсним, якщо один із подружжя змінює стать. Таке розпорядження набирає чинності з дня реєстрації зміни статі та не потребує звернення до суду.

Як пише видання BBC, посилаючись на новий проєкт Цивільного кодексу, підтвердження недійсності шлюбу здійснюється через органи РАЦС. За словами авторів документа, навіть якщо подружжя зберігає спільне життя після зміни статі одного з партнерів, їхні цивільні права залишаються неврегульованими.

Водночас законодавці посилаються на статтю 51 Конституції, яка визначає шлюб як союз між чоловіком та жінкою, укладений за вільною згодою. Новий кодекс також дозволяє розірвати шлюб за позовом одного з подружжя у випадку, якщо чоловік не може зачати дитину.

Новий проєкт Цивільного кодексу: як на це реагують юристи

Проєкт викликає занепокоєння серед правозахисників та адвокатів. Видання "Лівий берег" цитує адвоката Олександра Груздєва, який зазначає, що такі норми можуть суперечити статтям 8 та 14 Європейської конвенції з прав людини, що забороняє дискримінацію за ознакою гендерної ідентичності.

Визнання шлюбу недійсним автоматично скасовує правові наслідки, що може впливати на режим спільної власності, майнові права та інтереси дітей. На думку адвокатки Оксани Дурової, проєкт фактично ігнорує права ЛГБТ+ людей, не передбачаючи альтернативних форм партнерства, які могли б захистити права одностатевих пар у питаннях спадкування, спільної власності та виховання дітей.

"Визначається лише шлюб як сімейний союз жінки та чоловіка, який зареєстровано у встановленому законом порядку, не передбачаючи жодних видів альтернатив на кшталт цивільного партнерства, що б дозволило вирішити такі проблеми одностатевих пар як спадкування, режим спільної власності, представництво, питання отримання виплат, допомоги, захист прав другого з пари, що спільно виховують дитину, врегулювання інтересів самої дитини тощо", — пояснила фахівчиня.

Крім того, юристка Мавілє Вілімовська додала, що документ зберігає визначення шлюбу виключно як союзу жінки та чоловіка, не закладаючи жодних механізмів для легального визнання інших типів сімейних відносин.

Нагадаємо, що проєкт нового Цивільного кодексу України також пропонує у виняткових випадках дозволити шлюб з 14 років.Зокрема, право на це мають особи протилежної статі, які досягли шлюбного віку.

Крім того, документ вводить юридичну силу для заручин: відмова від весілля після обіцянки одружитися тепер може мати фінансові наслідки. Ті, хто передумає, будуть зобов’язані компенсувати витрати на підготовку до святкування та завдану моральну шкоду.