На "Буча Комбуча" уже не заработаешь: новый Гражданский кодекс запретит бизнесу коммерциализировать войну

Новый Гражданский кодекс Украины может запретить регистрацию торговых марок вроде "Буча Комбуча", "Бахмут" или "Призрак Киева". Авторы проекта объясняют это борьбой с коммерциализацией трагедий и войны.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил соавтор новой редакции Гражданского кодекса, доцент кафедры гражданского права КНУ имени Тараса Шевченко Михаил Хоменко.

По словам Хоменко, в проекте кодекса термин "добропорядочность" используется, в частности, в сфере интеллектуальной собственности — для оценки названий изобретений, торговых марок и промышленных образцов. Это должно стать механизмом против использования тем войны и трагедий в коммерческих целях.

"Чтобы предприниматели не коммерциализировали трагедию. Ни для кого же не секрет, что у нас есть такие попытки зарегистрировать торговые марки с названиями: "Буча Комбуча", "Бахмут", "Призрак Киева"", — сказал Хоменко.

Он пояснил, что "добропорядочность" должна заменить понятие "моральные основы общества", которое сейчас используется в законодательстве. По словам соавтора проекта, этот термин происходит из европейской и римской правовой традиции и уже присутствует в гражданских кодексах Франции и Германии.

"Мы не придумали ничего нового", — подчеркнул Хоменко.

Он также возразил, что новая норма является попыткой "морализаторства" или введением дополнительного контроля над частной жизнью.

Авторы проекта утверждают, что новый кодекс не вводит принципиально новых ограничений, а лишь меняет формулировку действующих норм. Сейчас в Гражданском и Семейном кодексах уже есть упоминания о "моральных основах общества", которые предлагают заменить новым термином.

В конце Хоменко отметил, что разработчики готовы дорабатывать проект между первым и вторым чтением, если отдельные положения будут вызывать беспокойство в обществе.

Недавно в сети распространились слухи о якобы разрешении браков с 14 лет в новом Гражданском кодексе, однако в парламенте это опровергли. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в принятом в первом чтении законопроекте №15150 такой нормы нет. Он также опроверг информацию о якобы запрете развода во время беременности или после рождения ребенка, а также пояснил, что нормы о помолвке уже существуют в действующем законодательстве.

Ранее Фокус писал, что проект нового Гражданского кодекса Украины предлагает в исключительных случаях разрешить брак с 14 лет, однако решение будет приниматься исключительно судом.

Более того, издание BBC писало, что новый проект Гражданского кодекса предусматривает, что брак может считаться недействительным, если один из супругов меняет пол. В целом, соответствующее распоряжение вступает в силу со дня регистрации смены пола и не требует обращения в суд.