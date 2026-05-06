На "Буча Комбуча" вже не заробиш: новий Цивільний кодекс заборонить бізнесу комерціалізувати війну

Новий Цивільний кодекс України може заборонити реєстрацію торговельних марок на кшталт "Буча Комбуча", "Бахмут" чи "Привид Києва". Автори проєкту пояснюють це боротьбою з комерціалізацією трагедій та війни.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив співавтор нової редакції Цивільного кодексу, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Хоменко.

За словами Хоменка, у проєкті кодексу термін “доброзвичайність” використовується, зокрема, у сфері інтелектуальної власності — для оцінки назв винаходів, торговельних марок і промислових зразків. Це має стати механізмом проти використання тем війни та трагедій у комерційних цілях.

“Аби підприємці не комерціалізували трагедію. Ні для кого ж не секрет, що у нас є такі спроби зареєструвати торгівельні марки з назвами: “Буча Комбуча”, “Бахмут”, “Привид Києва””, — сказав Хоменко.

Він пояснив, що “доброзвичайність” має замінити поняття “моральні засади суспільства”, яке нині використовується у законодавстві. За словами співавтора проєкту, цей термін походить із європейської та римської правової традиції й уже присутній у цивільних кодексах Франції та Німеччини.

“Ми не вигадали нічого нового”, — наголосив Хоменко.

Він також заперечив, що нова норма є спробою “моралізаторства” чи запровадженням додаткового контролю над приватним життям.

Автори проєкту стверджують, що новий кодекс не вводить принципово нових обмежень, а лише змінює формулювання чинних норм. Зараз у Цивільному та Сімейному кодексах уже є згадки про “моральні засади суспільства”, які пропонують замінити новим терміном.

Наприкінці Хоменко зазначив, що розробники готові доопрацьовувати проєкт між першим і другим читанням, якщо окремі положення викликатимуть занепокоєння у суспільстві.

Нещодавно у мережі поширились чутки про нібито дозвіл шлюбів із 14 років у новому Цивільному кодексі, однак у парламенті це спростували. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в ухваленому в першому читанні законопроєкті №15150 такої норми немає. Він також спростував інформацію про нібито заборону розлучення під час вагітності або після народження дитини, а також пояснив, що норми про заручини вже існують у чинному законодавстві.

Раніше Фокус писав, що проєкт нового Цивільного кодексу України пропонує у виняткових випадках дозволити шлюб з 14 років, однак рішення ухвалюватиметься виключно судом.

Ба більше, видання BBC писало, що новий проєкт Цивільного кодексу передбачає, що шлюб може вважатися недійсним, якщо один із подружжя змінює стать. В цілому, відповідне розпорядження набирає чинності з дня реєстрації зміни статі та не потребує звернення до суду.