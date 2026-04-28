"Такої норми немає": Стефанчук пояснив, чи дозволять в Україні шлюб з 14 років

У мережі з’явилися повідомлення про нібито можливість укладення шлюбу з 14 років у межах нового законопроєкту про Цивільний кодекс України. Однак у парламенті цю інформацію офіційно спростували, оскільки таких норм у документі немає.

Про це у відеозверненні, оприлюдненому 28 квітня на своїй сторінці у Facebook, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні за основу проєкт нового Цивільного кодексу України № 15150, робота над яким тривала майже сім років. За його словами, масштабні законодавчі зміни завжди викликають суспільні дискусії, однак вони повинні базуватися на перевіреній та офіційній інформації, а не на чутках чи перекрученнях.

Окремо Стефанчук зупинився на найпоширеніших міфах довкола документа. Зокрема, він категорично заперечив інформацію про можливість шлюбів із 14 років. Він уточнив, що жодних подібних положень у законопроєкті не передбачено.

Відео дня

"Реагую на останнє твердження. В Україні нібито дозволять укладати шлюб із 14 років. Шановні колеги, як я вже говорив, у проєкті, який сьогодні ухвалили, такої норми немає", — зауважив він.

Також він спростував твердження про нібито заборону розірвання шлюбу під час вагітності дружини або протягом року після народження дитини — такі норми у тексті документа також відсутні.

Ще одним предметом обговорень стали положення щодо заручин. За словами Стефанчука, норма про компенсацію витрат і можливу моральну шкоду у разі відмови від шлюбу не є новою — вона вже існує в чинному законодавстві та без змін перенесена до нового кодексу.

Крім того, він наголосив, що визначення сім’ї як союзу чоловіка і жінки відповідає Конституції України, зокрема статті 51, і не є нововведенням.

"Окремо для тих, хто поширює критику, хочу нагадати про Конституцію України. Зокрема, у статті 51 чітко зазначено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Жодних інших положень у новий Цивільний кодекс ми не додавали", — сказав він у відео.

Крім того, спікер парламенту підкреслив, що положення щодо захисту дітей, включно з питаннями усиновлення та можливого вилучення, залишилися без суттєвих змін у порівнянні з чинними нормами.

На завершення Стефанчук закликав громадян не поширювати неперевірену інформацію, звертатися до першоджерел і долучатися до обговорення законопроєкту під час його подальшого розгляду у другому читанні.

"Шановні хейтери, люди, які не встигли ознайомитися з Цивільним кодексом, я закликаю вас долучатися до роботи над ним перед другим читанням. Я закликаю вас спрямувати всю свою енергію на вдосконалення цього Цивільного кодексу. У коментарях під цим відео ви знайдете посилання на електронну адресу, куди ми з задоволенням приймемо та розглянемо всі ваші пропозиції щодо проєкту Цивільного кодексу, ухваленого сьогодні за основу. Також рекомендую читати першоджерела та довіряти офіційній інформації", — зауважив спікер Верховної Ради.

Раніше Фокус писав, що проєкт нового Цивільного кодексу України пропонує у виняткових випадках дозволити шлюб з 14 років. Зокрема, право на це мають особи протилежної статі, які досягли шлюбного віку.

Ба більше, видання BBC писало, що новий проєкт Цивільного кодексу передбачає, що шлюб може вважатися недійсним, якщо один із подружжя змінює стать. В цілому, відповідне розпорядження набирає чинності з дня реєстрації зміни статі та не потребує звернення до суду.