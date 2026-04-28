"Такой нормы нет": Стефанчук объяснил, разрешат ли в Украине брак с 14 лет

В сети появились сообщения о якобы возможности заключения брака с 14 лет в рамках нового законопроекта о Гражданском кодексе Украины. Однако в парламенте эту информацию официально опровергли, поскольку таких норм в документе нет.

Об этом в видеообращении, обнародованном 28 апреля на своей странице в Facebook, сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что Верховная Рада приняла в первом чтении за основу проект нового Гражданского кодекса Украины № 15150, работа над которым длилась почти семь лет. По его словам, масштабные законодательные изменения всегда вызывают общественные дискуссии, однако они должны базироваться на проверенной и официальной информации, а не на слухах или искажениях.

Отдельно Стефанчук остановился на самых распространенных мифах вокруг документа. В частности, он категорически опроверг информацию о возможности браков с 14 лет. Он уточнил, что никаких подобных положений в законопроекте не предусмотрено.

"Реагирую на последнее утверждение. В Украине якобы позволят заключать брак с 14 лет. Уважаемые коллеги, как я уже говорил, в проекте, который сегодня приняли, такой нормы нет", — отметил он.

Также он опроверг утверждение о якобы запрете расторжения брака во время беременности жены или в течение года после рождения ребенка — такие нормы в тексте документа также отсутствуют.

Еще одним предметом обсуждений стали положения о помолвке. По словам Стефанчука, норма о компенсации расходов и возможном моральном ущербе в случае отказа от брака не является новой — она уже существует в действующем законодательстве и без изменений перенесена в новый кодекс.

Кроме того, он подчеркнул, что определение семьи как союза мужчины и женщины соответствует Конституции Украины, в частности статье 51, и не является нововведением.

"Отдельно для тех, кто распространяет критику, хочу напомнить о Конституции Украины. В частности, в статье 51 четко указано, что брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Никаких других положений в новый Гражданский кодекс мы не добавляли", — сказал он в видео.

Кроме того, спикер парламента подчеркнул, что положения по защите детей, включая вопросы усыновления и возможного изъятия, остались без существенных изменений по сравнению с действующими нормами.

В завершение Стефанчук призвал граждан не распространять непроверенную информацию, обращаться к первоисточникам и участвовать в обсуждении законопроекта во время его дальнейшего рассмотрения во втором чтении.

"Уважаемые хейтеры, люди, которые не успели ознакомиться с Гражданским кодексом, я призываю вас участвовать в работе над ним перед вторым чтением. Я призываю вас направить всю свою энергию на совершенствование этого Гражданского кодекса. В комментариях под этим видео вы найдете ссылку на электронный адрес, куда мы с удовольствием примем и рассмотрим все ваши предложения по проекту Гражданского кодекса, принятого сегодня за основу. Также рекомендую читать первоисточники и доверять официальной информации", — отметил спикер Верховной Рады.

Ранее Фокус писал, что проект нового Гражданского кодекса Украины предлагает в исключительных случаях разрешить брак с 14 лет. В частности, право на это имеют лица противоположного пола, достигшие брачного возраста.

Более того, издание BBC писало, что новый проект Гражданского кодекса предусматривает, что брак может считаться недействительным, если один из супругов меняет пол. В целом, соответствующее распоряжение вступает в силу со дня регистрации смены пола и не требует обращения в суд.