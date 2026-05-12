Евакуювали 40 осіб: у Черкаській області на ходу загорілася електричка (фото)

Неподалік від села Косарі Черкаського району Черкаської області 12 травня під час руху сталася пожежа в одному з вагонів електрички.

Рятувальники негайно прибули на місце події, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У зв'язку із загорянням довелося евакуювати 40 пасажирів поїзда. Обійшлося без постраждалих.

Фото: ДСНС

Пожежники ліквідували вогонь. Наразі з'ясовують причину інциденту.

В "Укразалізниці" уточнили, що пожежа сталася в поїзді "№6551/6552 Черкаси — Знам'янка". Пасажирів резервним складом відправили зі станції Косарі із затримкою в 1,5 години.

Нагадаємо, наприкінці березня в Харківській області росіяни вдарили безпілотником по електропоїзду. Унаслідок атаки є загиблий пасажир. Машиніст поїзда та його помічник отримали гостру реакцію на стрес.

