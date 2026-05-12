Эвакуировали 40 человек: в Черкасской области на ходу загорелась электричка (фото)

Неподалеку от села Косари Черкасского района Черкасской области 12 мая во время движения произошел пожар в одном из вагонов электрички.

Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В связи с возгоранием пришлось эвакуировать 40 пассажиров поезда. Обошлось без пострадавших.

Фото: ГСЧС

Пожарные ликвидировали огонь. Сейчас выясняется причина инцидента.

В "Укразалізниці" уточнили, что пожар произошел в поезде "№6551/6552 Черкассы – Знаменка". Пассажиров резервным составом отправили со станции Косари с задержкой в ​​1,5 часа.

