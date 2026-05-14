Українців зобов'яжуть проходити щорічну військову підготовку, — законопроєкт

Щоб посилити обороноздатність України та забезпечити резерв, у Верховній Раді пропонують запровадити обов'язковий військовий вишкіл громадян тривалістю не менше ніж місяць.

Законопроєкт № 15243 "Про національну модель оборони за принципом тотального резерву" вже надійшов до парламенту і переданий на розгляд комітету, йдеться на сайті Верховної Ради.

Його ініціатором виступив народний депутат Максим Заремський (фракція "Слуга народу").

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що у зв'язку з тим, що Україна вже п'ятий рік бореться проти російської агресії, наразі надзвичайно нагальним є забезпечення законодавчого врегулювання питання запровадження національної моделі оборони за принципом тотального резерву, що буде актуальним не лише під час бойових дій, а й десятиріччями, "задля формування культури оборони в суспільстві, забезпечення швидкої мобілізації великої кількості досвідчених захисників у разі загрози, зменшення навантаження на окремих військових, створення "самовідновлюваної» армії з метою забезпечення обороноздатності".

Законопроєкт передбачає обов'язкову базову військову підготовку для громадян України, які зобов'язані проходити навчальні збори не рідше, ніж раз на рік тривалістю щонайменше місяць. Держава зі свого боку гарантує компенсації роботодавцям за період відсутності співробітника.

Передбачається, що в процесі військової підготовки громадян особливий наголос буде зроблено на їхній готовності до швидкої мобілізації для захисту держави в разі загрози.

У разі ухвалення проєкту фінансування, за пропозицією автора, має здійснюватися в межах коштів, передбачених на оборону України, а в разі непередбачуваних витрат гроші можуть надійти з Резервного фонду або через скорочення неефективних видатків, отримання додаткових надходжень унаслідок легалізації тіньового сектору економіки, залучення грошей у межах програм допомоги та грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та кредитів і так далі.

Нагадаємо, з початку 2026 року для студентів-медиків і фармацевтів стала обов'язковою програма підготовки офіцерів запасу.

Також повідомлялося, що нові правила служби для військових, зокрема контракти з чіткими термінами, підвищені виплати та нова система бойових винагород "10/20/40", можуть мати недоліки.