Украинцев обяжут проходить ежегодную военную подготовку, — законопроект

Чтобы усилить обороноспособность Украины и обеспечить резерв, в Верховной Раде предлагают ввести обязательную военную подготовку граждан продолжительностью не меньше месяца.

Законопроект № 15243 "О национальной модели обороны по принципу тотального резерва" уже поступил в парламент и передан на рассмотрение комитета, говорится на сайте Верховной Рады.

Его инициатором выступил народный депутат Максим Заремский (фракция "Слуга народа").

В пояснительной записке к документу говорится, что в связи с тем, что Украина уже пятый год борется против российской агрессии, на данный момент чрезвычайно актуально обеспечение законодательного урегулирования вопроса введения национальной модели обороны по принципу тотального резерва, который будет актуален не только во время боевых действий, но и десятилетиями, "для формирования культуры обороны в обществе, обеспечение быстрой мобилизации большого количества опытных защитников в случае угрозы, уменьшение нагрузки на отдельных военных, создание "самообновляемой" армии с целью обеспечения обороноспособности".

Законопроект предусматривает обязательную базовую военную подготовку для граждан Украины, которые обязаны проходить учебные сборы не реже раза в год продолжительностью не менее месяца. Государство со своей стороны гарантирует компенсации работодателям за период отсутствия сотрудника.

Предполагается, что в процессе военной подготовки граждан особый упор будет сделан на их готовности к быстрой мобилизации для защиты государства в случае угрозы.

В случае принятия проекта финансирование, по предложению автора, должно осуществляться в рамках средств, предусмотренных на оборону Украины, а при непредвиденных расходах деньги могут поступить из Резервного фонда или путем сокращения неэффективных расходов, получения дополнительных поступлений в результате легализации теневого сектора экономики, привлечения денег в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений и кредитов и так далее.

Напомним, с начала 2026 года для студентов-медиков и фармацевтов стала обязательной программа подготовки офицеров запаса.

Также сообщалось, что новые правила службы для военных, в частности контракты с четкими сроками, повышенные выплаты и новая система боевых вознаграждений "10/20/40", могут иметь недостатки.