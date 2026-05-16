У зруйнованій ЗС РФ багатоповерхівці в Дарницькому районі виставили квартиру для оренди, — соцмережі

У дев'ятиповерховому будинку, частина якого була зруйнована російською ракетою в ніч на 14 травня, здають квартиру.

Відповідне оголошення публікують столичні Telegram-канали, зокрема "Ей, Київ".

Чи то ріелтор, чи то власник квартири здає її в оренду за 6000 грн на місяць.

"Оренда переїхали, бояться тут жити", — йдеться в оголошенні. Також автор підкреслює, що вікна у квартирі цілі.

У будинку, що пережив удар ракети, пропонують в оренду квартиру Фото: Скриншот

Унаслідок удару по будинку, імовірно, ракетою Х-101, про що говорив міністр МВС Ігор Клименко, загинули 24 людини, зокрема троє неповнолітніх, ще 48 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Розбір завалів тривав 28 годин.

У ніч на 14 травня російські війська завдали по Україні масштабного комбінованого удару, який зачепив Київ.

Відео дня

Найбільших руйнувань у столиці зазнав Дарницький район, де частково зруйновано конструкції багатоповерхового житлового будинку, а також зафіксовано пожежі, пошкодження інфраструктури та падіння уламків у різних частинах міста.

Уранці військова адміністрація і мер Віталій Кличко повідомили про влучання в будинок у Дарницькому районі. На фото і відео з місця події, опублікованих ДСНС, — руїни дев'ятиповерхівки.

Унаслідок удару обвалився цілий під'їзд із 18 квартир, поінформував міський голова. Рятувальники почали витягувати людей, останні роботи завершилися вранці 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки 13-14 травня, яка тривала цілу добу, росіяни запустили по українцях 1560 дронів різних типів і 56 ракет.

Аналітики порталу Defense Express дослідили інтенсивність російських ударів і пояснили, як РФ могла зібрати таку кількість БПЛА для атаки.

Нагадаємо, ЗС РФ убили в Києві доньку загиблого захисника, її сестру шукали під завалами.