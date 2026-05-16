В разрушенной ВС РФ многоэтажке в Дарницком районе выставили квартиру для аренды, — соцсети

В девятиэтажном доме, часть которого была разрушенная российской ракетой в ночь на 14 мая, сдают квартиру.

Соответствующее объявление публикуют столичные Telegram-каналы, в том числе "Ей, Киев".

То ли риэлтор, то ли владелец квартиры сдает ее в аренду за 6000 грн в месяц.

"Арендаторы переехали, боятся тут жить", — гласит объявление. Также автор подчеркивает, что окна в квартире целые.

В доме, пережившем удар ракеты, предлагают в аренду квартиру

В результате удара по дому, предположительно, ракетой Х-101, о чем говорил министр МВД Игорь Клименко, погибли 24 человека, в том числе трое несовершеннолетних, еше 48 людей получили ранения разной степени тяжести.

Разбор завалов продолжался 28 часов.

В ночь на 14 мая российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, который задел Киев.

Наибольшим разрушениям в столице подвергся Дарницкий район, где частично разрушены конструкции многоэтажного жилого дома, а также зафиксированы пожары, повреждения инфраструктуры и падение обломков в разных частях города.

Утром военная администрация и мэр Виталий Кличко сообщили о попадании в дом в Дарницком районе. На фото и видео с места происшествия, опубликованных ГСЧС, — руины девятиэтажки.

В результате удара обвалился целый подъезд из 18 квартир, проинформировал городской голова. Спасатели начали извлекать людей, последние работы завершились утром 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки 13-14 мая, которая длилась целые сутки, россияне запустили по украинцам 1560 дронов разных типов и 56 ракет.

