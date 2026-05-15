В дом в Дарницком районе ударила ракета Х-101: пробила до подвала, — Клименко (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации попали в дом в Дарницком районе Киева крылатой ракетой Х-101, заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко. Ракета пробила все перекрытия девятиэтажки, а обломки отыскали в подвале.

Информация об ударе ВС РФ по жилой многоэтажке прозвучала во время встречи Клименко с журналистами. Ракета разрушила все квартиры в подъезде, разрушились бетонные перекрытия.

Министр сообщил, что спасатели нашли обломки ракеты Х-101 в подвале многоэтажки. По его словам, средство поражения ВС РФ "зашла в дом", взорвалась, после этого разорвались железобетонные конструкции и "все завалилось". Других деталей относительно попадания Х-101 чиновник не рассказал.

Обстрел Киева 14 мая — детали

Х-101 — крылатая ракета ВС РФ, которая запускается с самолетов Ту-95МС. Семиметровое средство поражения класса "воздух-земля" несется к цели на скорости до 970 км/ч. Стартовый вес ракеты — около двух тонн, вес боевой части до 450 кг. 14 мая Воздушные силы информировали о 35 ракетах Х-101, которые россияне запустили по украинцам. Средства ПВО сбили 29 ракет этого типа, также пропустили 6 из 18 "Искандеров" и все три "Кинжала", говорилось в отчете командования. Между тем ГСЧС опубликовали фото металлических обломков, которые нашли на месте трагедии на Дарнице. Видим фрагменты, который изучают как доказательство на месте преступления РФ: не ясно, идет ли речь о Х-101.

Обстрел Киева — металлические обломки среди руин дома в Дарницком районе, 14 мая Фото: ГСЧС

Удар РФ по Дарницкому району

Утром 15 мая ГСЧС сообщила о завершении спасательных работ в разрушенном доме в Дарницком районе. Погибли 24 человека, из них трое детей. Кроме того, известно о 48 травмированных (в том числе двое детей).

Отметим, Фокус писал об ударе ВС РФ по Киеву в ночь на 14 мая. Первая информация об угрозе ракет "Кинжал" появилась в мониторинговых пабликах около 1 часа, а около 3-4 стало известно о появлении ракет Х-101. Вместе с тем над Украиной двигалось несколько групп российских дронов. На инфографике с траекторией движения ракет и дронов РФ 14 мая показала, что большинство средств поражения направлялись на Киев. Утром военная администрация и мэр Виталий Кличко сообщили о поражении дома в Дарницком районе. На фото и видео с места происшествия, опубликованное ГСЧС, — руины девятиэтажки. Обвалился целый подъезд из 18 квартир, сообщил городской голова. Спасатели начали извлекать людей, последние работы завершились утром 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки 13-14 мая, которая длилась целые сутки, россияне запустили по украинцам 1560 дронов разных типов и 56 ракет. Аналитики портала Defense Express исследовали интенсивность российских ударов и объяснили, как РФ могла собрать такое количество БПЛА для атаки.

Напоминаем, 15 мая медиа рассказали о дочери павшего защитника, которая погибла в доме в Дарницком районе: под руинами осталась ее старшая сестра.