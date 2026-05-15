ВС РФ убили в Киеве дочь погибшего защитника: ее сестра может находиться под завалами (фото)

В ночь на 14 мая российская ракета попала в жилой дом в Дарницком районе Киева. В результате попадания столичная многоэтажка разрушилась, и многие местные погибли. В частности, среди жертв — дети из семьи украинского военного, который ранее погиб на фронте.

Как сообщили на странице в Facebook лицея № 323 города Киева, во время ночного обстрела погибла ученица 6-А класса заведения — Любава Яковлева. В учебном заведении подтвердили ее смерть и отметили, что ее старшая сестра может до сих пор находиться под завалами разрушенного дома. Также в заметке выразили соболезнования семье и отметили, что война забирает самое ценное — детские жизни.

Любава Яковлева

"С невыразимой болью сообщаем, что сегодня ночью российская ракета унесла жизнь ученицы 6-А класса нашего лицея Яковлевой Любавы. Ее старшая сестра до сих пор находится под завалами... Три года назад во время выполнения боевого задания погиб отец девочек — военный Евгений Яковлев (позывной "Рыжий"), который защищал Украину. Искренне соболезнуем матери, родным и близким. Самое страшное лицо войны — это детские жизни, которые она забирает. Светлая память нашему ангелочку Любаве", — говорится в заметке.

По информации издания "Новости Live", разрушенный дом был домом семьи украинского военнослужащего Евгения Яковлева с позывным "Рыжий", который погиб 7 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания. После его гибели дома остались две дочери.

На войне с РФ погиб украинский военнослужащий Евгений Яковлев

После ракетного удара одна из девочек, которая родилась в 2013 году, была найдена погибшей почти сразу. Судьба второго ребенка по состоянию на сейчас остается неизвестной — спасатели продолжают разбирать завалы и проводят поисковые работы.

Стоит заметить, что количество погибших в результате массированной российской атаки на Киев продолжает расти. По состоянию на утро 15 мая в Дарницком районе подтверждено уже 24 жертвы, среди которых — трое детей. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что поисково-спасательные работы на месте разрушенного дома продолжаются непрерывно с момента ночного удара. Спасатели продолжают разбирать завалы и обследовать территорию, где могут оставаться люди.

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, который задел Киев. Наибольшим разрушениям в столице подвергся Дарницкий район, где частично разрушены конструкции многоэтажного жилого дома, а также зафиксированы пожары, повреждения инфраструктуры и падение обломков в разных частях города.

В целом российская армия применила более 700 средств воздушного поражения. Среди них — баллистические и аэробаллистические ракеты, в частности "Кинжал" и "Искандер", а также крылатые ракеты Х-101. Кроме этого, для атаки использовались ударные дроны различных типов, включая "Шахеды". В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по жилому дому в Киеве, вероятно, было попадание ракеты Х-101, которая могла быть изготовлена уже в этом году.