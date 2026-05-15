ЗС РФ вбили у Києві доньку загиблого захисника: її сестра може перебувати під завалами (фото)

У ніч на 14 травня російська ракета влучила в житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Внаслідок влучання столична багатоповерхівка зруйнувалася, і багато місцевих загинули. Зокрема, серед жертв — діти з родини українського військового, який раніше загинув на фронті.

Як повідомили на сторінці у Facebook ліцею № 323 міста Києва, під час нічного обстрілу загинула учениця 6-А класу закладу — Любава Яковлєва. У навчальному закладі підтвердили її смерть і зазначили, що її старша сестра може досі перебувати під завалами зруйнованого будинку. Також у дописі висловили співчуття родині та наголосили, що війна забирає найцінніше — дитячі життя.

Любава Яковлєва Фото: Facebook

"З невимовним болем повідомляємо, що сьогодні вночі російська ракета забрала життя учениці 6-А класу нашого ліцею Яковлєвої Любави. Її старша сестра досі перебуває під завалами… Три роки тому під час виконання бойового завдання загинув батько дівчаток — військовий Євген Яковлєв (позивний "Рижий"), який захищав Україну. Щиро співчуваємо матері, рідним і близьким. Найстрашніше обличчя війни — це дитячі життя, які вона забирає. Світла пам’ять нашому янголятку Любаві", — йдеться в дописі.

Відео дня

За інформацією видання "Новини Live", зруйнований будинок був домом родини українського військовослужбовця Євгена Яковлєва з позивним "Рижий", який загинув 7 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання. Після його загибелі вдома залишилися дві доньки.

На війні з РФ загинув український військовослужбовець Євген Яковлєв Фото: Новини live

Після ракетного удару одна з дівчаток, яка народилася у 2013 році, була знайдена загиблою майже одразу. Доля другої дитини станом на зараз залишається невідомою — рятувальники продовжують розбирати завали та проводять пошукові роботи.

Варто зауважити, що кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київ продовжує зростати. Станом на ранок 15 травня у Дарницькому районі підтверджено вже 24 жертви, серед яких — троє дітей. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку тривають безперервно від моменту нічного удару. Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати територію, де можуть залишатися люди.

Росія масовано вдарила по Києву — що про це відомо

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня російські війська завдали по Україні масштабного комбінованого удару, який зачепив Київ. Найбільших руйнувань у столиці зазнав Дарницький район, де частково зруйновано конструкції багатоповерхового житлового будинку, а також зафіксовано пожежі, пошкодження інфраструктури та падіння уламків у різних частинах міста.

Загалом російська армія застосувала понад 700 засобів повітряного ураження. Серед них — балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема "Кинджал" та "Іскандер", а також крилаті ракети Х-101. Окрім цього, для атаки використовувалися ударні дрони різних типів, включно з "Шахедами". Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що по житловому будинку в Києві, ймовірно, було влучання ракети Х-101, яка могла бути виготовлена вже цього року.