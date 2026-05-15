У будинок в Дарницькому районі вдарила ракета Х-101: пробила до підвалу, — Клименко (відео)

Збройні сили Російської Федерації влучили в будинок у Дарницькому районі Києва крилатою ракетою Х-101, заявив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Ракета пробила усі перекриття дев'ятиповерхівки, а уламки відшукали у підвалі.

Інформація про удар ЗС РФ по житловій багатоповерхівці пролунала під час зустрічі Клименка з журналістами. Ракета зруйнувала усі квартири в під'їзді, зрацнувався бетонні перекриття.

Міністр повідомив, що рятувальники відшукали уламки ракети Х-101 у підвалі багатоповерхівки. З його слів, засіб ураження ЗС РФ "зайшла в будинок", вибухнула, після цього розірвались залізобетонні конструкції й "все завалилось". Інших деталей щодо влучання Х-101 посадовець не розповів.

Обстріл Києва 14 травня — деталі

Х-101 — крилата ракета ЗС РФ, яка запускається з літаків Ту-95МС. Семиметровий засіб ураження класу "повітря-земля" несеться до цілі на швидкості до 970 км/год. Стартова вага ракети — близько двох тонн, вага бойової частини до 450 кг. 14 травня Повітряні сили інформували про 35 ракет Х-101, які росіяни запустили по українцях. Засоби ППО збили 29 ракет цього типу, також пропустили 6 з 18 "Іскандерів" та усі три "Кинджали", ішлося у звіті командування. Тим часом ДСНС опублікували фото металевих уламків, які відшукали на місці трагедії на Дарниці: бачимо фрагменти, який вивчають як доказ на місці злочину РФ.

Обстріл Києва — металеві уламки серед руїну будинку у Дарницькому рпйоні, 14 травня Фото: ДСНС

Удар РФ по Дарницькому району

Зранку 15 травня ДСНС повідомила про завершення рятувальних робіт в зруйнованому будинку у Дарницькому районі. Загинуло 24 людей, з них троє дітей. Крім того, відомо про 48 травмованих (у тому числі двоє дітей).

Зазначимо, Фокус писав про удар ЗС РФ по Києву в ніч на 14 травня. Перша інформація про загрозу ракет "Кинджал" з'явилась у моніторингових пабліках близько 1 год, а близько 3-4 стало відомо про появу ракет Х-101. Разом з тим над Україною рухалось кілька груп російських дронів. На інфографіці з траєкторією руху ракет та дронів РФ 14 травня показала, що більшість засобів ураження прямували на Київ. Зранку військова адміністрація та мер Віталій Кличко повідомили про ураження будинку в Дарницькому районі. На фото та відео з місця події, опублікований ДСНС, — руїни дев'ятиповерхівки. Обвалився цілий під'їзд з 18 квартир, повідомив міський голова. Рятувальники почали витягувати людей, останні роботи завершились зранку 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки 13-14 травня, яка тривала цілу добу, росіяни запустили по українцях 1560 дронів різних типів і 56 ракет. Аналітики порталу Defense Express дослідили інтенсивність російських ударів і пояснили, як РФ могла зібрати таку кількість БПЛА для атаки.

Нагадуємо, 15 травня медіа розповіли про дочку полеглого захисника, яка загинула в будинку у Дарницькому районі: під руїнами залишилась її старша сестра.