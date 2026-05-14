20 людей зникли безвісти, рятувальники розбирають руїни у Дарницькому районі, — ДСНС (фото)

Через повітряний удар Російської Федерації у зруйнованому під'їзді будинку у Києві у Дарницькому районі загинуло п'ятеро людей, а ще 20 вважаються зниклими безвісти, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники показали залишки під'їзду, який перетворився у мішанину будівельних конструкцій, меблів, особистих речей. Крім того, у кадр потрапили металеві шматки засобу ураження, який міг пошкодити будинок.

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки у Дарницькому районі, ідеться у повідомленні ДСНС у Telegram-каналі. Також уточнюється, що на місці подій працюють кінологи, які шукають людей під завалами, а поруч є психологи, які надають допомогу врятованим та постраждалим.

Інформація про кількість загиблих та зниклих безвісти актуальна станом на 13:32: новіших даних не надходило. На фото, опублікованих пресслужбою відомства, бачимо наслідки удару ЗС РФ по житловому будинку на східній околиці Києва. Трьома годинами раніше повідомили, що з-під завалів вдалось врятувати 28 людей. Крім того, у близько сотні громадян пошкоджене майно. Уточнювалось, що 30 людей отримали поранення.

Обстріл Києва — рятувальники ДСНС на руїнах будинку у Дарницькому районі, 13-14 травня Фото: ДСНС

Обстріл Києва — пошкоджений будинок у Дарницькому районі, 13-14 травня Фото: ДСНС

У кадр потрапили металеві уламки, які рятувальники виявили, ймовірно, на місці удару у Дарницькому районі. Виявлені предмети можуть стати доказом чергового злочину РФ.

Обстріл Києва — металеві уламки біля будинку у Дарницькому районі, 13-14 травня Фото: ДСНС

Близько 12:33 з'явилось уточнення у каналі Національної поліції. Правоохоронці повідомили, що рятувальники деблокували чотирьох людей: двох чоловіків (21 та 30 років) та двох жінок. Вказується, що особи жертв встановлюються.

Обстріл Києва — деталі удару 13-14 травня

На трагедію у Києві відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Посадовець повідомив у Telegram, що серед загиблих у Дарниці — 12-річна дівчинка, та написав слова скорботи. Серед іншого, Коваленко звернув увагу на особливостях ударів росіян, які влучають по житлових будинках, не зважаючи на жертви серед мирних людей.

Зазначимо, перша інформація про загрозу удару ракет та дронів РФ по Києву та решті Україн стало відомо близько 1 год 14 травня: в цілому атака тривала з ранку 13 травня. Повітряні сили попередили про пуск ракет "Кинджал" та про ракети Х-101, які стартували з літаків Ту-95. Близько 3 год жителі столиці почули вибухи. Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що під час російської атаки сталось влучання у дев'ятиповерхівку у Дарницькому районі. На фото та відео з місця подій — купа уламків на місці під'їзду на 18 квартир. Працівники ДСНС почали рятувальні роботи: близько 12-13 год було відомо про п'ятьох загиблих. Крім того, місцева влада інформувала про близько 30 постраждалих, частина з яких потрапила до лікарні.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про деталі російського удару, який тривав з ранку 13 травня до ранку 14 травня.