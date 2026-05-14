20 человек пропали без вести, спасатели разбирают руины в Дарницком районе, — ГСЧС (фото)

Из-за воздушного удара Российской Федерации в разрушенном подъезде дома в Киеве в Дарницком районе погибли пять человек, а еще 20 считаются пропавшими без вести, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Спасатели показали остатки подъезда, который превратился в мешанину строительных конструкций, мебели, личных вещей. Кроме того, в кадр попали металлические куски средства поражения, которое могло повредить дом.

Спасатели продолжают разбирать завалы многоэтажки в Дарницком районе, говорится в сообщении ГСЧС в Telegram-канале. Также уточняется, что на месте событий работают кинологи, которые ищут людей под завалами, а рядом есть психологи, которые оказывают помощь спасенным и пострадавшим.

Информация о количестве погибших и пропавших без вести актуальна по состоянию на 13:32: более новых данных не поступало. На фото, опубликованных пресс-службой ведомства, видим последствия удара ВС РФ по жилому дому на восточной окраине Киева. Тремя часами ранее сообщили, что из-под завалов удалось спасти 28 человек. Кроме того, у около сотни граждан повреждено имущество. Уточнялось, что 30 человек получили ранения.

Обстрел Киева — спасатели ГСЧС на руинах дома в Дарницком районе, 13-14 мая Фото: ГСЧС

Обстрел Киева — поврежденный дом в Дарницком районе, 13-14 мая Фото: ГСЧС

В кадр попали металлические обломки, которые спасатели обнаружили, вероятно, на месте удара в Дарницком районе. Обнаруженные предметы могут стать доказательством очередного преступления РФ.

Обстрел Киева — металлические обломки возле дома в Дарницком районе, 13-14 мая Фото: ГСЧС

Около 12:33 появилось уточнение в канале Национальной полиции. Правоохранители сообщили, что спасатели деблокировали четырех человек: двух мужчин (21 и 30 лет) и двух женщин. Указывается, что личности жертв устанавливаются.

На трагедию в Киеве отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Чиновник сообщил в Telegram, что среди погибших в Дарнице — 12-летняя девочка, и написал слова скорби. Среди прочего, Коваленко обратил внимание на особенностях ударов россиян, которые попадают по жилым домам, несмотря на жертвы среди мирных людей.

Отметим, первая информация об угрозе удара ракет и дронов РФ по Киеву и остальной Украине стало известно около 1 ч 14 мая: в целом атака продолжалась с утра 13 мая. Воздушные силы предупредили о пуске ракет "Кинжал" и о ракетах Х-101, которые стартовали с самолетов Ту-95. Около 3 часов жители столицы услышали взрывы. Позже городской голова Виталий Кличко сообщил, что во время российской атаки произошло попадание в девятиэтажку в Дарницком районе. На фото и видео с места событий — куча обломков на месте подъезда на 18 квартир. Работники ГСЧС начали спасательные работы: около 12-13 ч было известно о пяти погибших. Кроме того, местные власти информировали об около 30 пострадавших, часть из которых попала в больницу.

