Обшуки в МВС і Нацполіції: затримано топчиновників, — Гончаренко

Обшуки і затримання високопоставлених співробітників Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ України відбулися 20 травня.

Про це повідомив народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, а раніше подібну інформацію озвучував і радник міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко.

За інформацією народного депутата України Олексія Гончаренка, затримано кількох високопосадовців під час отримання хабара. Серед них — помічник заступника міністра МВС Володимир Воробей, очільник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько та його заступник Володимир Яцюк, перший заступник начальника — начальник слідчого управління поліції Тернопільської області Андрій Ткачик, а також заступник начальника поліції Житомирської області Ігор Гулеватий.

Гончаренко стверджує, що всім затриманим уже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Він також написав, що у керівника ГУ Нацполіції в Тернопільській області обшуки проводять детективи Національного антикорупційного бюро, але ці слідчі дії пов'язані з іншою справою.

Також низка пабліків і ЗМІ повідомили про те, що голова Нацполіції Іван Виговський нібито подав у відставку, однак офіційні органи цієї інформації не підтвердили. Олексій Гончаренко спростував чутки про відставку головного поліцейського України.

Нагадаємо, Іван Виговський в інтерв'ю після теракту в Києві 18 квітня розповідав, як участь у мобілізаційних заходах впливає на імідж поліції.

Також повідомлялося, що голова патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку.