Обыски в МВД и Нацполиции: задержаны топ-чиновники, — Гончаренко

Обыски и задержания высокопоставленных сотрудников Нацполиции и Министерства внутренних дел Украины прошли 20 мая.

Об этом сообщил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, а ранее подобную информацию озвучивал и советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко.

По информации народного депутата Украины Алексея Гончаренко, задержаны несколько высокопоставленных чиновников при получении взятки. Среди них — помощник заместителя министра МВД Владимир Воробей, глава полиции Ивано-Франковской области Сергей Безпалько и его заместитель Владимир Яцюк, первый заместитель начальника – начальник следственного управления полиции Тернопольской области Андрей Ткачик, а также заместитель начальника полиции Житомирской области Игорь Гулеватый.

Гончаренко утверждает, что всем задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Он также написал, что у руководителя ГУ Нацполиции в Тернопольской области обыски проводят детективы Национального антикоррупционного бюро, но эти следственные действия связаны с другим делом.

Также ряд пабликов и СМИ сообщили о том, что глава Нацполиции Иван Выговский якобы подал в отставку, однако официальные органы эту информацию не подтвердили. Алексей Гончаренко опроверг слухи об отставке главного полицейского Украины.

Напомним, Иван Выговский дал интервью после теракта в Киеве 18 апреля рассказывал, как участие в мобилизационных мероприятиях влияет на имидж полиции.

Также сообщалось, чтоглава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.