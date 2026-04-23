"Очень плохо влияет на имидж": глава Нацполиции прокомментировал сотрудничество с ТЦК

Иван Выговский дал интервью после теракта в Киеве 18 апреля и рассказал, какие проблемы с мобилизацией есть в стране.

Теракт в Киеве в минувшую субботу спровоцировал волну вопросов к действиям Нацполиции. И глава ведомства дал интервью "РБК-Украина", комментируя действия патрульных, а также то, как привлечение полицейских к мобилизации создает сильный негатив и вредит имиджу, хотя это не основная функция полиции.

В течение полномасштабной войны Украины против российских оккупантов проводится мобилизация военнообязанных. И согласно закону в этих мероприятиях участвуют полицейские. Критика в отношении действий правоохранительных органов была всегда, но сейчас она приобрела большие масштабы. Иван Выговский признал, что такая деятельность влияет на полицейских, к тому же людей не хватает.

"У нас большой некомплект. Люди, к сожалению, сегодня не очень хотят идти в полицию... После теракта во Львове несколько патрульных полицейских девушек, которые проходили первоочередную подготовку, и должны были идти дальше на службу, уволились прямо из учебного заведения", — сообщил Выговский.

Он отметил, что "эксперты" из соцсетей сообщают, что в полиции работает "400 тысяч, 300, 200".

"Откуда эти цифры берут — мне непонятно. Официально в Национальной полиции сейчас работает чуть больше 100 тысяч полицейских", — сказал он и прокомментировал привлечение правоохранителей к мобилизационным мероприятиям.

"Как можно нас оценивать по доверию населения после того, как мы участвуем в мобилизационных мероприятиях? Я не понимаю. Мы готовы эту функцию выполнять, мы ее выполняем, но мы не должны быть сами в этом процессе. Эту функцию исторически выполняли ТЦК", — пояснил Выговский и отметил, что это не основная работа полиции, а дополнительная нагрузка.

Работа с ТЦК негативно влияет на полицейских, — Выговский

"Для нас это негативно и очень плохо влияет на имидж. С 2015 года мы формировали имидж полиции, формировали доверие населения, которое просто сейчас уничтожается", — отметил глава Нацполиции.

Но по его словам, в целом работа с ТЦК налажена. Есть понимание руководства Сухопутных войск, которые отвечают за эту линию. В некоторых регионах все зависит от руководителей ТЦК: "Если они организуют у себя работу, мы вместе работаем, каждый понимает свой функционал, проблем нет. Но действительно бывают случаи, когда ТЦК говорит — вот полиция нам не доставила необходимое количество военнообязанных..."

Журналисты спросили, как часто полицейские могут проверить на улице человека и увидеть, что он был в розыске и они уже доставляли его в ТЦК, но он просто оттуда вышел и его уже нет в розыске. И почему возникают такие случаи.

По словам Выговского, это часто связано с тем, что во время первого визита в ТЦК были установлены основания для отсрочки — например, из-за ухода за детьми, состояния здоровья или гибели близких родственников на фронте, — однако эти данные не были вовремя внесены в систему или лицо не успело завершить оформление документов.

Другая распространенная причина повторных задержаний — это случаи, когда лицо доставили, но из-за отсутствия паспорта или необходимости дополнительного обследования у врачей ему выдали новую повестку.

Если гражданин не явился в назначенное время для завершения процедуры, ему автоматически продлевается розыск. Важно также учитывать определенное время, необходимое для синхронизации баз данных: пока продолжается ВВК или проверка документов, ТЦК может не снимать запрос на доставку лица до окончательного решения вопроса.

В Нацполиции понимают, что это создает определенные неудобства, когда полиция вынуждена реагировать на статус в планшете, который фактически уже должен был бы быть изменен.

"Чтобы избежать подобных недоразумений, мы советуем гражданам всегда иметь при себе документы, подтверждающие право на отсрочку или факт пребывания в процессе прохождения комиссии. Это позволит на месте подтвердить актуальное состояние дел и избежать повторной доставки в территориальный центр", — сказал Иван Выговский.

Он также прокомментировал случаи незаконной деятельности ТЦК, которые в Нацполиции документируют ежедневно.

"Я об этом откровенно говорю. Это получение неправомерной выгоды со стороны тех же работников ТЦК. Это правда, общество об этом знает. Я считаю, что это действительно обязанность каждого гражданина — защищать свое государство. Мобилизационные мероприятия нужно проводить, но их нужно проводить максимально честно, прозрачно и не перекладывать ответственность одного органа на другой", — считает глава Нацполиции.

Также он отметил, что когда полицейские вместе с ТЦК перекрывают автодороги, на что жалуются граждане, то это делается на основании приказов комендатуры и военного командования, а полиция в этих мероприятиях является привлеченной силой и не принимает единоличных решений о перекрытии дорог или изменении маршрутов патрулирования.

Напомним, еще в феврале Иван Выговский говорил, что работа Нацполиции с ТЦК негативно влияет на имидж правоохранителей.

Между тем в ТЦК, военные, которые ежедневно выходят проверять документы и вручать повестки, говорят об усталости, рисках и системных проблемах, влияющих на результат.