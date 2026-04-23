"Дуже погано впливає на імідж": голова Нацполіції прокоментував співпрацю із ТЦК

Іван Вигівський дав інтерв'ю після теракту в Києві 18 квітня та розповів, які проблеми з мобілізацією є в країні.

Теракт у Києві минулої суботи спровокував хвилю питань до дій Нацполіції. І голова відомства дав інтерв'ю "РБК-Україна", коментуючи дії патрульних, а також те, як залучення поліцейських до мобілізації створює сильний негатив і шкодить іміджу, хоча це не основна функція поліції.

Протягом повномасштабної війни України проти російських окупантів проводиться мобілізація військовозобов'язаних. І згідно закону в цих заходах беруть участь поліцейські. Критика щодо дій правоохоронних органів була завжди, але зараз вона набула великих масштабів. Іван Вигівський визнав, що така діяльність впливає на поліцейських, до того ж людей не вистачає.

"В нас великий некомплект. Люди, на жаль, сьогодні не дуже хочуть йти в поліцію… Після теракту у Львові декілька патрульних поліцейських дівчат, які проходили першочергову підготовку, і повинні були йти далі на службу, звільнилися прямо з навчального закладу", — повідомив Вигівський.

Він зазначив, що "експерти" з соцмереж повідомляють, що у поліції працює "400 тисяч, 300, 200".

"Звідки ці цифри беруть – мені незрозуміло. Офіційно в Національної поліції зараз працює трохи більше 100 тисяч поліцейських", — сказав він та прокоментував залучення правоохоронців до мобілізаційних заходів.

"Як можна нас оцінювати по довірі населення після того, як ми беремо участь у мобілізаційних заходах? Я не розумію. Ми готові цю функцію виконувати, ми її виконуємо, але ми не повинні бути самі у цьому процесі. Цю функцію історично виконували ТЦК", — пояснив Вигівський та зазначив, що це не основна робота поліції, а додаткове навантаження.

Робота із ТЦК негативно впливає на поліцейських, — Вигівський

"Для нас це негативно і дуже погано впливає на імідж. З 2015 року ми формували імідж поліції, формували довіру населення, яка просто зараз нищиться", — зазначив голова Нацполіції.

Але за його словами, в цілому робота з ТЦК налагоджена. Є розуміння керівництва Сухопутних військ, які відповідають за цю лінію. В деяких регіонах все залежить від керівників ТЦК: "Якщо вони організовують у себе роботу, ми разом працюємо, кожен розуміє свій функціонал, проблем немає. Але дійсно бувають випадки, коли ТЦК каже – от поліція нам не доставила необхідну кількість військовозобов’язаних…"

Журналісти запитали, як часто поліцейські можуть перевірити на вулиці людину і побачити, що вона була в розшуку і вони вже доставляли її в ТЦК, але вона просто звідти вийшла і її вже немає в розшуку. І чому виникають такі випадки.

За словами Вигівського, це часто пов’язано з тим, що під час першого візиту до ТЦК було встановлено підстави для відстрочки – наприклад, через догляд за дітьми, стан здоров’я або загибель близьких родичів на фронті, – проте ці дані не були вчасно внесені до системи або особа не встигла завершити оформлення документів.

Інша поширена причина повторних затримань – це випадки, коли особу доставили, але через відсутність паспорта або необхідність додаткового обстеження у лікарів їй видали нову повістку.

Якщо громадянин не з’явився у призначений час для завершення процедури, йому автоматично продовжується розшук. Важливо також враховувати певний час, необхідний для синхронізації баз даних: поки триває ВЛК або перевірка документів, ТЦК може не знімати запит на доставлення особи до остаточного вирішення питання.

У Нацполіції розуміють, що це створює певні незручності, коли поліція змушена реагувати на статус у планшеті, який фактично вже мав би бути змінений.

"Щоб уникнути подібних непорозумінь, ми радимо громадянам завжди мати при собі документи, що підтверджують право на відстрочку або факт перебування в процесі проходження комісії. Це дозволить на місці підтвердити актуальний стан справ і уникнути повторної доставки до територіального центру", — сказав Іван Вигівський.

Він також прокоментував випадки незаконної діяльності ТЦК, які у Нацполіції документують щодня.

"Я про це відверто кажу. Це отримання неправомірної вигоди з боку тих же працівників ТЦК. Це правда, суспільство про це знає. Я вважаю, що це дійсно обов'язок кожного громадянина – захищати свою державу. Мобілізаційні заходи потрібно проводити, але їх потрібно проводити максимально чесно, прозоро і не перекладати відповідальність одного органу на інший", — вважає голова Нацполіції.

Також він зазначив, що коли поліцейські разом з ТЦК перекривають автодороги, на що скаржаться громадяни, то це робиться за на підставі наказів комендатури та військового командування, а поліція у цих заходах є залученою силою і не приймає одноосібних рішень про перекриття доріг чи зміну маршрутів патрулювання.

Нагадаємо, ще у лютому Іван Вигівський казав, що робота Нацполіції із ТЦК негативно впливає на імідж правоохоронців.

Тим часом у ТЦК, військові, які щодня виходять перевіряти документи та вручати повістки, говорять про втому, ризики та системні проблеми, що впливають на результат.