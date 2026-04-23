"Никто не хочет этой работы": военные ТЦК рассказали об особенностях деятельности групп оповещения

Работа групп оповещения при территориальных центрах комплектования все чаще становится не только ключевым элементом мобилизации, но и одним из самых сложных и противоречивых участков службы. Военные, которые ежедневно выходят проверять документы и вручать повестки, говорят об усталости, рисках и системных проблемах, влияющих на результат.

Как рассказали военнослужащие ТЦК в комментарии изданию "УП", именно на них сегодня фактически держится процесс оповещения населения, несмотря на то, что часть этих обязанностей должна выполнять местная власть.

Группы оповещения — это экипажи из нескольких человек, обычно военных и полицейских, которые с утра до позднего вечера работают на улицах. Они проверяют документы мужчин призывного возраста, пользуясь цифровыми системами, и в случае нарушений могут доставлять их в ТЦК. В приграничных районах к таким группам иногда присоединяются еще и пограничники.

Несмотря на четкие нормы, предусматривающие участие местных властей в раздаче повесток, на практике чиновники часто избегают этой работы. По словам военных, причины банальны — страх конфликтов с соседями, родственниками или местной общиной. В результате повестки возвращаются с формальными отписками, а основная нагрузка ложится на плечи военных.

Сами же военнослужащие признают: эта работа — одна из наименее желательных. В части ТЦК к ней привлекают всех по очереди, в других — используют как своеобразное наказание. При этом речь идет не только о физической усталости. По словам собеседников, это морально изнурительная работа, которая часто сопровождается давлением со стороны руководства и негативом от общества.

Некоторые военные, имеющие боевой опыт, прямо говорят: в зоне боевых действий им было психологически легче. В тылу же, выполняя задачи по оповещению, они сталкиваются с недоверием, раздражением и даже враждебностью — как со стороны гражданских, так и иногда других военных.

"Я не знаю ни одного человека, который хочет. Это очень неблагодарная, физически и морально изнурительная, объективно опасная работа. Кроме этого, у тебя еще есть руководство, которое требует, чтобы ты закрыл план, поставил новых людей в войско. Ребята, которые к нам переводились из боевых частей, говорили, что там в зоне боевых действий они чувствовали себя военными. А здесь... Я никогда не прощу нашей власти того, во что превратился образ военного в тылу", — пояснил один из военнослужащих ТЦК.

Отдельная проблема — эффективность. В частности, если еще год-два назад за день можно было вручить десятки повесток, то сейчас бывают дни, когда за 16 часов работы удается оформить только одну. Частично это объясняется тем, что значительная часть мужчин имеет отсрочки или бронирование. По оценкам военных, из трех десятков проверенных лиц лишь единицы реально подлежат мобилизации.

В то же время сами военные говорят и о злоупотреблениях системой — как с отсрочками, так и с бронированием, и это еще больше усложняет выполнение планов, которые остаются обязательными для ТЦК. Речь идет о конкретных цифрах — суточных, недельных и месячных показателях, которых нужно достичь, чтобы обеспечить потребности армии.

"Я знаю, что многих злит уже сам факт того, что у ТЦК есть план, но я к этому как раз отношусь нормально. У ВСУ есть задачи, есть потребности, под каждую задачу надо столько-то людей. Здесь, как по мне, все сходится", — рассказал собеседник "УП".

Не менее сложным является и взаимодействие с полицией. У правоохранителей — свои задачи: доставить человека в ТЦК. Станет ли он военнослужащим — для них уже не принципиально. Такой подход, по словам военных, иногда приводит к формальному выполнению работы без реального результата.

"Полиция приводит очередного бомжа, получает свою справку, которую мы им выдаем — что вот, они доставили человека. И все, довольны", — говорит военнослужащий ТЦК.

Несмотря на распространенный в сети образ постоянных конфликтов, сами участники групп оповещения говорят: откровенная агрессия случается не так часто. Однако риски остаются — от словесных столкновений до единичных случаев применения оружия. При этом военные ТЦК обычно не имеют при себе средств защиты, в отличие от полицейских.

Не менее распространенной проблемой является также подготовка, поскольку часть военнослужащих, работающих в группах оповещения, не проходили полноценного обучения из-за перегрузки центров подготовки. В целом, это влияет как на качество работы, так и на ощущение безопасности самих военных.

"Военнослужащие ТЦК, которые выходят в оповещение, в отличие от полиции, не имеют с собой оружия. И, соответственно, не имеют средств, которыми бы могли себя защитить. Единичные военные берут с собой на дежурство собственное зарегистрированное оружие, в частности на дежурство на блокпостах, но это скорее исключение. Часть военнослужащих ТЦК, с которыми мы общались, даже не проходили БЗВП. Из-за загруженности учебных центров их как военных, которые служат в тылу, отправляют учиться поочередно", — говорится в материале.

Ранее бывший военнослужащий ТЦК, который сейчас служит в боевой бригаде, в анонимном комментарии для СМИ объяснял, что по закону розыск и доставку военнообязанных, которые не являются по повесткам, должна осуществлять полиция. Однако на практике, по его словам, правоохранители привозят лишь примерно каждого десятого, тогда как большинство таких случаев фактически выполняют работники ТЦК.

Также Фокус писал, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о росте количества жалоб на нарушение прав граждан во время мобилизации, в частности со стороны работников ТЦК. По его словам, только в Одесской области в 2025 году зафиксировали сотни обращений, а в 2026-м их количество продолжает расти.