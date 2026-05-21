Ціна ремонту в $2 млн: у Севастополі обвалився балкон школи разом з учнями, — ЦПД

Переломи та черепно-мозкові ушкодження дістали учні випускного класу школи №13 у селищі Кача в тимчасово окупованому Севастополі, після того, як вийшли всі разом на балкон, щоб зробити традиційне фото напередодні, 20 травня.

Конструкція не витримала й обвалилася разом із дітьми, внаслідок чого випускники травмувалися, повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що, згідно з офіційними документами окупаційної влади, тільки торік у школі провели "капітальний ремонт", на який витратили понад $2 млн", — ідеться в повідомленні.

Фото: ЦПД

У ЦПД нагадали, що Крим перебуває під російською окупацією вже 12 років.

"За цей час окупаційна влада так і не змогла забезпечити елементарну безпеку та належний стан навіть шкільної інфраструктури. Російська пропаганда продовжує розповідати про "розвиток" і "поліпшення життя" на ТОТ, поки місцева влада на практиці викачує ресурси півострова і лише на словах малює красиві картинки", — підкреслили автори.

За їхніми словами, те, що трапилося, вкотре доводить, що РФ використовує тимчасово окуповані території винятково як ресурсну базу, нехтуючи безпекою і благополуччям місцевих жителів.

Відразу після інциденту так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що загрози життю дев'яти випускників нібито немає.

"Троє у важкому стані. Лікарі ними займаються. Двоє школярів перебувають у реанімації. Ще одного хлопчика зараз прооперували, перевели в палату. Двом дітям зараз надаватимуть хірургічну допомогу", — цитують чиновника місцеві ЗМІ.

Решта дітей, які постраждали меншою мірою, перебувають у палатах.

Коментуючи подію, він зазначив, що конструкція, яку довгі роки використовували як балкон, спочатку була козирком над входом до школи.

"Ще з радянських часів випускники фотографувалися на ньому щороку, повідомляють місцеві жителі. Під час нещодавнього капітального ремонту будівлі балкон, який насправді козирок, привели до ладу, але лише косметично. Де стався збій, хто недогледів, хто проявив головотяпство: на стадії проєктування, на стадії виконання проєкту чи просто не включив вчасно голову? У будь-якому разі, оцінку буде дано".

Капітальний ремонт у школі виконав севастопольський підрядник ТОВ "Спеціалізований забудовник "Темпрано". Незважаючи на нещасний випадок у 13-й школі, він продовжує виконувати інші великі контракти в місті, зокрема у двох садочках і школі.

Після обвалення балкона в школі Севастополя порушили три кримінальні справи: про травмування дітей, про порушення правил безпеки під час будівельних робіт і недбалість посадових осіб.

