Цена ремонта в $2 млн: в Севастополе обвалился балкон школы вместе с учениками, — ЦПД

Переломы и черепно-мозговые повреждения получили ученики выпускного класса школы №13 в поселке Кача во временно оккупированном Севастополе, после того, как вышли все вместе на балкон, чтобы сделать традиционное фото накануне, 20 мая.

Конструкция не выдержала и обрушилась вместе с детьми, в результате чего выпускники травмировались, сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Особый цинизм ситуации состоит в том, что, согласно официальным документам оккупационных властей, только в прошлом году в школе провели "капитальный ремонт", на который потратили более $2 млн", — говорится в сообщении.

О случившемся в школе написали все СМИ Фото: ЦПД

В ЦПД напомнили, что Крым находится под российской оккупацией уже 12 лет.

"За это время оккупационные власти так и не смогли обеспечить элементарную безопасность и надлежащее состояние даже школьной инфраструктуры. Российская пропаганда продолжает рассказывать о "развитии" и "улучшении жизни" на ВОТ, пока местные власти на практике скачивают ресурсы полуострова и лишь на словах рисуют красивые картинки", — подчеркнули авторы.

Відео дня

По их словам, случившееся еще раз доказывает, что РФ использует временно оккупированные территории исключительно как ресурсную базу, пренебрегая безопасностью и благополучием местных жителей.

Сразу после инцидента так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заявил, что угрозы жизни девяти выпускников якобы нет.

"Трое в тяжелом состоянии. Врачи ими занимаются. Двое школьников находятся в реанимации. Еще одного мальчика сейчас прооперировали, перевели в палату. Двоим детям сейчас будут оказывать хирургическую помощь", — цитируют чиновника местные СМИ.

Остальные дети, которые пострадали в меньшей степени, находятся в палатах.

Комментируя произошедшее, он отметил, что конструкция, которая долгие годы использовалась как балкон, изначально была козырьком над входом в школу.

"Еще с советских времен выпускники фотографировались на нем каждый год, сообщают местные жители. Во время недавнего капитального ремонта здания балкон, который на самом деле козырек, привели в порядок, но лишь косметически. Где произошел сбой, кто недосмотрел, кто проявил головотяпство: на стадии проектирования, на стадии исполнения проекта либо просто не включил вовремя голову? В любом случае, оценка будет дана".

Капитальный ремонт в школе выполнил севастопольский подрядчик ООО "Специализированный застройщик "Темпрано". Несмотря на сдлучай в 13-й школе, он продолжает выполнять другие крупные контракты в городе, в том числе в двух садиках и школе.

После обрушения балкона в школе Севастополя возбудили три уголовных дела: о травмировании детей, о нарушении правил безопасности при строительных работах и халатности должностных лиц.

Напомним, в апреле из-за атак ВСУ в оккупированном Севастополе начался набор жителей в "отряды обороны".

Также сообщалось, что дроны вдребезги разнесли здание "Алмаз-Антей" в Севастополе.