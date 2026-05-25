У документи українців пропонують повернути графу "національність", — петиція

Повернути графу "національність" до свідоцтва про народження та паспорта громадянина України пропонується в петиції, яка з'явилася на сайті Кабінету міністрів 20 травня і за п'ять днів зібрала 51 голос із 25000 необхідних.

Автором петиції вказано Богдана Вольського, випливає з інформації на порталі КМУ.

На думку автора і тих, хто підписав петицію, відсутність офіційної фіксації національності нібито ускладнює реалізацію права громадян на національну самоідентифікацію.

"В умовах сучасних геополітичних викликів і боротьби за українську державність чітке визначення та фіксація своєї національної приналежності є важливим елементом збереження історичної пам'яті, національної безпеки та культурної спадщини", — йдеться в тексті.

Він також апелює до того, що українці стикаються за кордоном із низкою труднощів під час підтвердження свого етнічного походження

Він також апелює до того, що українці стикаються за кордоном із низкою труднощів під час підтвердження свого етнічного походження, оформлення документів у консульських установах чи дослідження родоводу в державних архівах. Це, за його словами, зумовлено тим, що сучасні українські документи не містять відомостей про національність батьків чи особи.

"Водночас у багатьох країнах світу такий інструмент самоідентифікації існує на загальнодержавному рівні", — зазначає автор.

У зверненні пропонується зробити внесення відомостей про національність добровільним.

"Збереження та офіційне визнання нашої національної ідентичності — крок до зміцнення української держави та поваги до кожного її громадянина", — упевнений Вольський і ті, хто вже підписав або збираються підписати петицію.

Графа "національність" містилася в паспортах радянського зразка і була скасована 1996 року під час переходу на паспорти незалежної України. У затвердженій формі свідоцтва про народження, що видавалося за часів СРСР, національність дитини не зазначалася.

