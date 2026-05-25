В документы украинцев предлагают вернуть графу "национальность", — петиция

Вернуть графу "национальность" в свидетельство о рождении и паспорт гражданина Украины предлагается в петиции, которая появилась на сайте Кабинета министров 20 мая и за пять дней собрала 51 голос из 25000 необходимых.

Автором петиции указан Богдан Вольский, следует из информации на портале КМУ.

По мнению автора и тех, кто подписал петицию, отсутствие официальной фиксации национальности якобы затрудняет реализацию права граждан на национальную самоидентификацию.

"В условиях современных геополитических вызовов и борьбы за украинскую государственность четкое определение и фиксация своей национальной принадлежности является важным элементом сохранения исторической памяти, национальной безопасности и культурного наследия", — гласит текст.

Вольский подчеркивате, что в условиях современных геополитических вызовов и борьбы за украинскую государственность "четкое определение и фиксация своей национальной принадлежности является важным элементом сохранения исторической памяти, национальной безопасности и культурного наследия".

Он также апеллирует к тому, что укранцы сталкиваются за рубежом с рядом трудностей при подтверждении своего этнического происхождения, оформлении документов в консульских учреждениях или исследовании родословной в государственных архивах. Это, по его словам, обусловлено тем, что современные украинские документы не содержат сведений о национальности родителей или личности.

"В то же время во многих странах мира такой инструмент самоидентификации существует на общегосударственном уровне", — отмечает автор.

В обращении предлагается сделать внесение сведений о национальности добровольным.

"Сохранение и официальное признание нашей национальной идентичности — шаг к укреплению украинского государства и уважения к каждому его гражданину", — уверен Вольский и те, кто уже подписал или собираются подписать петицию.

Графа "национальность" содержалась в паспортах советского образца и была отменена в 1996 году при переходе на паспорта независимой Украины. В утвержденной форме свидетельства о рождении, выдаваемом во времена СССР, национальность ребенка не указывалась.

