"Больше людей на войну": Санду раскрыла цели Кремля по предоставлению людям в Приднестровье гражданства РФ

Президент Молдовы Майя Санду отмечает, что недавнее решение РФ предоставить гражданство жителям Приднестровья имеет несколько целей. Основной является попытка мобилизовать таких людей на войну против Украины.

Еще одной целью действий Кремля является намерение создавать напряжение относительно действий Кишинева на реинтеграцию анклава дипломатическим путем. Об этом сообщает издание Politico.

"Вероятно, им (РФ. — Ред.) нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украину", — сказала Санду во время форума Lennart Meri Conference.

Она убеждена, что за такими действиями РФ видна тактика угроз в сторону Кишинева. Она направлены на то, чтобы угрожать Молдове из-за ее попыток реинтеграции Приднестровья.

"С начала войны в Украине большинство жителей этого региона приняли молдавское гражданство, поскольку считали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России", — подчеркнула Санду.

На вопрос, может ли Путин заблокировать вступление Молдовы в ЕС из-за вопроса ПМР, Санду ответила, что только ЕС может решить, станет ли Молдова частью евросообщества, и "Россия здесь ни при чем".

Ранее Фокус сообщал о том, как Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Приднестровья. Это решение объясняют "необходимостью защищать права и свободы человека".

Впоследствии стало известно, что Шойгу пригрозил Молдове "защитой россиян" в Приднестровье. По его словам, Москва готова использовать все доступные средства для их защиты.